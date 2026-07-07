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    Con dos funciones en el Sodre vuelve Tótem, la histórica banda de rock de Ruben Rada

    El show incluirá su clásico repertorio entre rock progresivo, jazz y candombe beat, con la participación de varios músicos invitados

    Totem
    Búsqueda | Redacción Galería
    Por Redacción Galería

    La histórica banda de rock uruguayo Tótem, con participación de Ruben Rada, vuelve a los escenarios con dos funciones que reunirán a tres de sus siete integrantes: Ruben Rada, el bajista Daniel Lobito Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda.

    El show, impulsado por Matías Rada, no representa un regreso formal del grupo, sino un homenaje a su legado. Incluirá su clásico repertorio entre rock progresivo, jazz y candombe beat, con la participación de varios músicos invitados.

    Fundada en 1970 por Rada y Eduardo Useta, Tótem fue una banda pionera del rock latino que marcó a varias generaciones y dejó varios clásicos, como Dedos, Chévere, De este cielo y Mi pueblo.

    10 y 11 de octubre a las 21 h en Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas desde 1.500 a 4.500 pesos por Tickantel.

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