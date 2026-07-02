Asociación de profesores alerta que plan de titulación de ANEP es ilegal y “degrada” la formación docente

El Consejo Directivo Central ( Codicen ) de la Administración Nacional de Educación Pública aprobó en octubre de 2025 por unanimidad el “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”.

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La puesta en marcha de este plan, prevista para el segundo semestre de este año, es cuestionada por el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), por la Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay (APLU) y por otros colectivos de educadores.

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La resolución de Codicen estipula que el plan de titulación tendrá como destinatarios a docentes sin titulo con al menos ocho años de ejercicio en Secundaria y UTU, con puntaje mínimo en el último trienio no menor a 71 puntos y que acrediten una formación vinculada al campo de conocimiento sobre el cual enseñan que alcance al menos 50% de la carrera.

Sidfe alertó que se trata de “títulos de cartón” y que “las actuales autoridades de la enseñanza tratan de que se confunda el número de titulados con la formación de profesionales”. En un comunicado emitido el lunes 22, el gremio agregó que la resolución viola las competencias del Consejo de Formación en Educación (CFE) —que es el que debe otorgar los títulos de formación docente— y desconoce así las voces de sus consejeros, incluidas las consejerías estudiantil y docente.

Destinatarios del plan

Por su parte, APLU rechazó y denunció ante la opinión pública este plan de titulación. En un comunicado emitido este lunes 29, al que accedió Búsqueda, la asociación destaca que los destinatarios del plan son trabajadores de la enseñanza que no han cursado la carrera de grado, de cuatro años de formación específica requeridos para obtener un título docente en Uruguay.

Los profesores de Literatura alertan por la “ilegalidad” de la resolución de Codicen, puesto que “no contempla” que es el CFE el que “detenta la competencia de otorgar titulaciones a docentes”.

APLU recordó que “desde que Antonio Grompone fundó el Instituto de Profesores Artigas, la enseñanza media uruguaya se distinguió por estructurar la formación de sus docentes a partir de las Didácticas específicas”, cuyo valor se reivindica. “En una época en que se advierte el declive de la calidad de la enseñanza media, entre cuyas causas destaca la educación por competencias, que fue la plataforma de base de la llamada Transformación Educativa, desplegada por la administración anterior, esta resolución degrada nuevamente a la formación docente”, expresa la Comisión Directiva de APLU. Otorgar títulos a quienes no tuvieron la formación académica de grado, acota, conlleva “la desprofesionalización y la disminución de la ya menguada calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas de nuestro país”.

Para los docentes de Literatura, esta resolución, además, “contradice el salto cualitativo” que implicaría crear la Universidad de la Educación, un proyecto que impulsa el gobierno y está a estudio del Senado.

La razón del Codicen

Profesores de Inglés y Matemática están haciendo circular cartas para enviar al Codicen una queja por el plan de titulación aprobado, informó El Observador. El presidente de Codicen, Pablo Caggiani, explicó a ese medio que a partir de 2029 se espera una reducción de la matrícula en educación media, a raíz de la caída de los nacimientos registrada desde 2016, lo que implicará una baja en la cantidad de horas docentes disponibles.

En asignaturas en las que hay escasez de educadores con título, como Inglés y Matemática, los estudiantes de profesorado suelen empezar a dar clase antes de egresar. Unos 5.000 profesores podrían buscar titularse por esta vía, según estimaciones de las autoridades. Caggiani advirtió que “el sistema que los sacó de la carrera los va a sacar del puesto de trabajo”, razón por la que Codicen aprobó el plan de titulación.

APLU critica esta línea argumental: “No se trata de un argumento de base pedagógica ni didáctica. No se defiende el trabajo docente rebajando la calidad de la enseñanza. Y si faltaran horas de clase para los docentes, no se advierte la justicia en beneficiar a quienes no estudiaron, en cuyo caso los jóvenes profesores con título de grado serán los perjudicados”.

Los docentes de Literatura concluyen que parece ser “una pésima e inexplicable situación”, porque “quienes llevan adelante la tarea educativa, y han estudiado y continúan formándose para desempeñarla del mejor modo posible, no tienen voz ni voto y son permanentemente marginados, sea cual sea el signo político de las sucesivas administraciones”.

Implementación

La Sociedad de Profesores de Español del Uruguay convocó para este jueves 2 de julio a la hora 19 a una asamblea extraordinaria para expedirse sobre el plan de egreso y titulación.

Aún resta el pronunciamiento de los dos gremios que representan a los docentes de educación media: la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu). Ambos sindicatos representan tanto a docentes titulados como sin título.

El Comité Ejecutivo de Fenapes analizará el plan de titulación probablemente la próxima semana. “Lo estamos estudiando”, dijo a Búsqueda su secretario general, Emiliano Mandacen. La federación tiene una “posición histórica de fortalecimiento de la profesionalización docente”, agregó, pero aún resta tomar una definición sobre este mecanismo en concreto.

Representantes del sindicato de profesores de formación docente, el único gremio que se ha pronunciado hasta ahora, se reunieron este martes 30 con los consejeros electos de Codicen, Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, quienes fundamentaron su voto a favor del “Plan de egreso y titulación de docentes en ejercicio de educación media”.

Ambos votaron a favor la resolución en cumplimiento de lo que establece el artículo 163 de la ley 19.889, la Ley de Urgente Consideración (LUC), el que exige el título habilitante para el ejercicio del magisterio y agrega que “en Educación Media el título habilitante será condición indispensable para acceder a la efectividad en cargos u horas de docencia directa”. Además, estipula que “la ANEP desarrollará acciones tendientes a que los funcionarios que ejerzan actividad docente obtengan el título correspondiente a través de programas diseñados a tal efecto”.

Mazzoni dijo a Búsqueda que, antes de ser consejero, militó para derogar 135 artículos de la LUC, incluido este, pero que no se logró ese objetivo en las urnas y hoy debe cumplir con la norma.

Planes

El plan de egreso se está instrumentando, y alcanza a profesores a los que les quedan tres o cinco asignaturas pendientes para titularse, mientras que el plan de titulación está a estudio de un grupo de trabajo y es “más complejo”, explicó Mazzoni, porque refiere a quienes están más lejos de la obtención del título. “Se creó una comisión para trabajar en eso”, pero “han trascendido algunas cosas que todavía no están resueltas de manera definitiva y que son objeto de negociación colectiva, porque modifican claramente las condiciones de trabajo”. La comisión está integrada por UTU. Secundaria, el CFE y Codicen. La ley 18.508 estipula que cuando se modifican las condiciones de trabajo por decisiones de las autoridades debe ser objeto de negociación colectiva. Los sindicatos que tendrán que establecer sus puntos de vista en esa negociación son Fenapes, Afutu y Sidfe, estimó Mazzoni, gremios que se agrupan en Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay.

A pesar de que la resolución aprobada en octubre establece que este proceso de titulación se implementará en el segundo semestre de 2026, Mazzoni estima que “va a llevar un tiempo más“ del previsto implementarlo puesto que “los acuerdos van a ser trabajosos“.

El consejero electo negó que esta propuesta no haya pasado por el CFE, como dicen APLU y Sidfe. Recordó que la iniciativa llegó al Codicen desde el CFE, donde tienen representación estudiantes y docentes. Mazzoni remarcó que la instrumentación debe ser aprobada por el CFE y el Codicen. Y sostuvo que aún está en evaluación cómo se valorará la experiencia docente y cómo se acreditarán los cursos o créditos que ya tengan los aspirantes al título, lo que está a estudio de la comisión creada.