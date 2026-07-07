  • Cotizaciones
    martes 07 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Intervención de la DEA, velero polaco y cocaína en Madagascar: la operación antidroga iniciada en Uruguay

    La Prefectura Nacional Naval participó de un procedimiento internacional que derivó en la incautación de más de mil kilos de droga en camino a África

    Miembros de la Armada francesa durante una operación en alta mar en el océano Índico, de la que también participaron la DEA, Brasil y Uruguay.&nbsp;

    Miembros de la Armada francesa durante una operación en alta mar en el océano Índico, de la que también participaron la DEA, Brasil y Uruguay. 

    FOTO

    Marine Nationale
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El 25 de junio la Policía Federal de Brasil informó en un comunicado de prensa sobre un operativo de droga realizado en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El procedimiento combinó varios elementos inusuales: el escenario donde se ejecutó, las fuerzas de seguridad que participaron, la embarcación utilizada y, sobre todo, el papel decisivo que tuvo Uruguay en su origen.

    Bautizada operación Mirlo, la acción terminó con la incautación de 1.075 kilogramos de cocaína transportados a bordo de un velero de bandera polaca. El hallazgo se produjo en aguas al sur de Madagascar, en pleno océano Índico, dentro de una zona de tránsito marítimo internacional frente a las costas del sureste de África. Como consecuencia del procedimiento fueron detenidos tres hombres: dos de nacionalidad boliviana y uno brasileña.

    Pese a la distancia —el operativo se concretó a más de 10.000 kilómetros de Montevideo—, la investigación tuvo su punto de partida en Uruguay, a cargo de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval. Según informó la Armada Nacional el lunes 6, la pesquisa “surgió a partir de información de inteligencia que indicaba que una organización criminal utilizaría un velero para el transporte internacional de sustancias estupefacientes”.

    Leé además

    caso marset: el juicio en ee.uu. comienza en enero y los fiscales preven citar testigos de colombia y belgica
    Sebastián Marset

    Caso Marset: el juicio en EE.UU. comienza en enero y los fiscales prevén citar testigos de Colombia y Bélgica

    Por  Kevin Hall  y Guillermo Draper
    El arresto de los ciudadanos franceses por parte de Uruguay se realizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
    Seguridad pública

    Uruguay detiene a dos narcos franceses, parte de un grupo internacional que envía droga a Europa por vía aérea

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Costa del océano Índico en Madagascar.

    Costa del océano Índico en Madagascar.

    La operación quedó en manos de la Armada de Francia, que patrulla esas aguas de forma habitual: sus territorios de ultramar en el océano Índico —La Reunión y Mayotte— le dan una presencia naval permanente en la zona. Fueron sus buques los que salieron al encuentro del velero, lo interceptaron en altamar y abordaron la embarcación. Allí encontraron más de una tonelada de cocaína, además de un cargamento de armas que los tripulantes llevaban a bordo. Los tres hombres fueron detenidos en el lugar.

    Del operativo participaron, además de la Armada de Francia, la DEA, la Policía Federal de Brasil y la Prefectura Nacional Naval de Uruguay, otros tres organismos: la Unidad de Seguridad Marítima de Interpol, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta-Sur (JIATF-S) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas-Narcóticos (MAOC).

    El JIATF-S es una fuerza de tarea de Estados Unidos dedicada a la detección y el monitoreo del tráfico ilícito de drogas, principalmente en el Caribe y el Pacífico. El MAOC, por su parte, es un centro de cooperación entre países europeos y aliados que analiza información y coordina operativos contra el tráfico marítimo de drogas, sobre todo en el Atlántico y en aguas cercanas a Europa. La participación de ambos organismos en un procedimiento realizado en el sudeste de África, fuera de sus áreas habituales de actuación, refleja el alcance internacional que tuvo el operativo.

    La ruta del narcotráfico

    El rol concreto de la Prefectura Nacional Naval fue detectar al velero e integrantes del grupo narco en Uruguay y compartir esos datos de inteligencia a través de la División Investigaciones con los demás organismos internacionales, que fueron quienes ejecutaron la interceptación física del barco. Según la Armada Nacional, las tareas de investigación y seguimiento de la Prefectura permitieron establecer que la droga no fue cargada, embarcada ni contaminada en el país.

    “El resultado de esta operación fue posible gracias a la rápida detección de la organización criminal y al ágil intercambio de información derivado de las tareas de investigación e inteligencia desarrolladas, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional”, indicó la institución.

    Las investigaciones continúan en curso en cuatro países para identificar el origen, los integrantes y el tipo de negocio de la organización criminal. Una de las hipótesis, según señalaron fuentes del gobierno a Búsqueda, es que se trata de grupos brasileños de renombre junto con grupos europeos, que utilizarían esta modalidad como alternativa a la ruta marítima clásica, que consiste en el uso de puertos sudamericanos y grandes buques contenedores con destino a África o Europa.

    Por el tipo de ruta interceptada, se presume que el velero salió de Brasil, hizo escalas en la región y luego cruzó el Atlántico Sur bordeando Sudáfrica y Mozambique, un trayecto que ya había sido identificado en operativos anteriores como una modalidad utilizada por organizaciones brasileñas para enviar droga hacia África y Europa mediante veleros.

    Lanchas de la Prefectura Nacional Naval en el Puerto de Montevideo.

    Lanchas de la Prefectura Nacional Naval en el Puerto de Montevideo.

    En su Informe Mundial sobre las Drogas 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) planteó que los narcotraficantes están “explorando cada vez más o dependiendo de enfoques completamente diferentes para el tráfico a través del océano, evitando los puertos comerciales”. Estos métodos pueden incluir técnicas como transferencias entre embarcaciones o entregas previamente acordadas (para su posterior recuperación) en el mar, así como el uso de veleros, buques semisumergibles y drones acuáticos no tripulados.

    El informe señala que la producción de cocaína continuó creciendo en 2024, aumentando más de cuatro veces en los últimos 10 años hasta alcanzar una estimación de más de 4.000 toneladas (en forma pura), impulsada en gran medida por el aumento de la productividad y la expansión del área de cultivo en Bolivia, Colombia y Perú.

    “Los grupos del crimen organizado siguen canalizando cantidades cada vez mayores de cocaína hacia mercados de destino establecidos y emergentes, con el objetivo de maximizar las ganancias y ampliar su base de consumidores más allá de sus principales mercados ya consolidados en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía”, indica la Unodc. “Las pruebas de esta continua expansión pueden observarse en África y Asia, donde, a pesar de las cantidades relativamente bajas de incautaciones, algunos países de estas regiones registraron las tasas de crecimiento más altas de incautaciones de cocaína a nivel mundial durante el período 2020-2024”, concluye.

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda
    Miembros de la Armada francesa durante una operación en alta mar en el océano Índico, de la que también participaron la DEA, Brasil y Uruguay. 

    Intervención de la DEA, velero polaco y cocaína en Madagascar: la operación antidroga iniciada en Uruguay

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Instituto de Profesores Artigas.

    Asociación de profesores alerta que plan de titulación de ANEP es ilegal y “degrada” la formación docente

    Por Nicolás Delgado
    Alejandro Figueredo. 

    Alejandro Figueredo, del Mundial a su paternidad: “En Estados Unidos crecimos como familia”

    Por Santiago Perroni