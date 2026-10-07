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Con música, bonsái, artes marciales y más, vuelve el Festival de Japón al Museo Blanes

En el encuentro se ofrecerán sesiones de la ceremonia del té con cupos limitados; habrá también artesanías, cosplay y arreglos florales, entre otras cosas

Festival de Japón
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una vez más, la cultura japonesa se adueñará del Museo Blanes para dar la bienvenida a la primavera en su tradicional Festival de Japón.

En su 13ª edición, el encuentro al aire libre permitirá sumergirse de lleno en la cultura japonesa a través de música, danza, artes marciales, bonsái y arreglos florales, cosplay y artesanías, entre otras cosas.

Además, se ofrecerán tres sesiones de la ceremonia del té con cupos limitados que se repartirán en el estand de la Embajada de Japón a partir de las 11 h hasta completar el aforo.

En el marco del festival y de los 105 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el país asiático y Uruguay, el Museo Blanes también albergará la exposición Kimono: el arte de la vestimenta tradicional japonesa.

Sábado 10 de octubre de 11 a 17 h en Museo Blanes y Jardín Japonés. Entrada libre.

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