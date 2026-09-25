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Cuando más es menos: una muestra sobre la cultura del exceso en World Trade Center

La artista uruguaya Carolina Gil presenta COCA-SOLA, una muestra con curaduría de Eugenia Ravera que explora, a través del dibujo, la saturación y la sobreestimulación contemporánea

Carolina Gil 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

¿Qué sucede cuando estamos expuestos a tantas imágenes, estímulos y señales que ya no podemos distinguir unas de otras? En COCA-SOLA, Carolina Gil lleva esa saturación hasta el límite para convertirla en materia de su obra. Con curaduría de Eugenia Ravera, la muestra reúne dibujos atravesados por símbolos, cuerpos multiformes y una explosión de color, en un universo visual que habla de una época marcada por el exceso y la sobreestimulación.

En la obra de Polyester (nombre con el que trabaja la artista), COCA-SOLA aparece como la consecuencia última de ese desborde: un exceso que, paradójicamente, termina pareciéndose al silencio y a la soledad. Frente a esa acumulación, sus dibujos construyen un lenguaje propio, cargado y personal, pero capaz de ir más allá de lo individual para transmitir sensaciones que resultan reconocibles y comunes en la actualidad.

Un universo visual que habla de una época marcada por el exceso y la sobreestimulación. Un universo visual que habla de una época marcada por el exceso y la sobreestimulación.

La muestra puede ser también una invitación a detenerse frente a ese ruido cotidiano y observar qué queda cuando todo parece estar sucediendo al mismo tiempo. Entre figuras, colores y símbolos, la artista y diseñadora gráfica propone un recorrido por un imaginario que no busca explicar el presente, sino ponerlo en imágenes y devolvernos, desde el arte, algunas de sus sensaciones más características.

COCA-SOLA inaugura el martes 29 de setiembre a las 19 h, con apertura y brindis, en el Hall de la Torre 3 del World Trade Center Montevideo. La exposición podrá visitarse hasta el 14 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 20 h, y los sábados de 8 a 12 h.

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