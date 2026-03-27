Cuatro exposiciones artísticas para visitar en Buenos Aires en Semana de Turismo

Como todos los años, Semana de Turismo es una buena excusa para redescubrir Buenos Aires. Una ciudad cercana y cambiante, que desde hace décadas se posiciona como una escapada cultural obligada para los uruguayos. Su dinámica agenda no tiene desperdicio. Aquí algunas recomendaciones culturales para no perderse.

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La exposición propone una ambiciosa revisión de la práctica de la artista colombiana Olga de Amaral, una de las grandes precursoras del arte textil a escala global. Compuesta por más de 50 obras provenientes de colecciones públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York, la muestra recorre seis décadas (1960 a 2000) de producción artística, invitando a explorar una obra de gran disfrute visual y experimentación material.

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De miércoles a lunes, de 12 a 20 horas, en el Museo de Arte Latinoamericano (Palermo). Entrada libre.

Se trata de la primera exposición individual del artista marplatense Daniel Basso en un museo argentino. Con objetos de gran capacidad de fascinación, entre la escultura, la arquitectura y el puro ornamento, el artista construye simulacros tan habitables como artificiales, donde los cambios de escala, los trucos ópticos, los colores y los contrastes de textura generan un juego de apariencias puramente ficcional.

Inspirado en la atmósfera cultural de los años 90, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, el turismo popular y la exaltación de las superficies para sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas, sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas, en Museo Moderno (San Telmo). Entrada (extranjeros Mercosur): 240 pesos (uruguayos), sin cargo: jubilados, personas con discapacidad y acompañante, y menores de 12 años. Miércoles, entrada gratuita.

Construir moda, del siglo XIX a la actualidad, en Palacio Libertad

Construir moda palacio libertad buenos aires

La exposición de la Colección Histórica del Traje Argentino invita a reflexionar sobre cómo se construyen las modas y a qué influencias responden. Con material de archivo, prendas originales, ilustraciones y documentos, la muestra explora el pasado y el presente de las tendencias, analizando desarrollos históricos, innovaciones tecnológicas y procesos creativos de los últimos dos siglos.

Miércoles a domingos de 14 a 20 horas, en Palacio Libertad (Microcentro). Entrada gratuita.

Ciencia y fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina, en Museo Nacional de Bellas Artes

Expo de Egiptologia en Bellas Artes de Bs As

La exposición, curada por los prestigiosos investigadores Sergio Baur y José Emilio Burucúa, reúne más de 180 piezas que por primera vez se exponen en conjunto en Argentina. Incluye desde sarcófagos, papiros, estatuillas y máscaras funerarias hasta amuletos, piedras talladas, bustos y clavos de esfinges. También documentos y fotografías.

Martes a viernes de 11 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Museo Nacional de Bellas Artes (Recoleta). Entrada gratuita.