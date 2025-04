Semana de Turismo: 8 paradores de ruta rumbo al interior o a Buenos Aires

De su oferta se destacan los bizcochos y las medialunas de jamón y queso, que sorprenden por su tamaño y los clientes generalmente acompañan con un café.

Panaderia don pan.webp

Para quienes se detienen a almorzar, el parador también sirve milanesas al pan que se prepara todas las mañanas (a 220 pesos), empanadas de diferentes gustos (a 100 pesos cada una), sándwiches y tortugas.

Ruta 2, kilómetro 208, Soriano. Abierto de lunes a viernes de 9 a 21 h, sábado y domingo de 6 a 13 y de 14 a 21 h.

Restaurante Gino

Restaurante Gino.jpg

Su ambiente informal y acogedor, sumado a su amplia propuesta, lo convierte en un lugar ideal para viajes de grandes grupos y familias. Gino ofrece tenedor libre, que incluye mesa de ensaladas, tartas del día, tabla de quesos y fiambres, variedad de platos calientes, vegetales al horno, sopa del día, carne de jósper, pastas caseras, variedad de postres, masas secas y ensalada de frutas.

Además del bufé, el restaurante sobre la ruta de Ciudad del Plata también cuenta con menú a la carta, desayunos y meriendas.

Ruta 1 km 34,200, Ciudad del Plata, San José. Abierto lunes y martes de 8 a 20 h, miércoles a domingo de 8 a 00 h, sábado de 8 a 1 h, con música en vivo a las 22 h. Precio de tenedor libre: 1.300 pesos de lunes a jueves y 1.500 pesos de viernes a domingo, sin incluir bebida. Durante el fin de semana, se requiere reserva previa al 2347 9217.

American Bar

Los dueños del chivito

Hace 55 años que los viajeros que pasan por Colonia Valdense encuentran en American Bar un lugar de descanso con comida de calidad. Famoso por sus chivitos (tanto canadienses como al plato), American Bar es una parada obligada para los viajeros y un valorado destino para los turistas tanto internos como de la vecina orilla.

American Bar American Bar Mauricio Rodríguez

Además del chivito, en su menú hay entrecot, milanesa napolitana, omelette, tortilla y suprema a la plancha.

American Bar American Bar Mauricio Rodríguez

Ruta 1, kilómetro 120,500, Colonia Valdense, Colonia. Abierto todos los días de 8 a 0.00 h. Tel: 4558 8509. Precio por persona: entre 400 y 800 pesos

HACIA CANELONES, DURAZNO Y TACUAREMBÓ

Hotel y restaurante Santa Cristina

Asado y panqueques

Por Ruta 5, a la altura de Durazno, se puede parar en el restaurante del Hotel Santa Cristina. Con acceso directo desde la ruta, este hotel y paraje gastronómico es conocido por su asado y sus panqueques de manzana, que prometen ser “los mejores de toda la ruta”.

Hotel y restaurante Santa Cristina Hotel y restaurante Santa Cristina Lucía Durán

El hotel abrió en 2011 y en esa época dentro del establecimiento funcionaba una sucursal de La Perdiz. Cuando esta cerró, abrió el restaurante Santa Cristina, que de la etapa anterior conserva nada más ni nada menos que al chef. La parrilla es lo que más se pide y el público que llega hasta allí es local pero también extranjero. Uno de los comensales más famosos que ha tenido es el actor estadounidense Danny Glover, conocido entre otros papeles por su personaje en la saga Arma mortal, junto con Mel Gibson.

Hotel y restaurante Santa Cristina. Foto: Lucían Durán. Hotel y restaurante Santa Cristina Lucía Durán

Ruta 5, kilómetro 178, Durazno. Abierto de lunes a sábado de 12 a 15 y de 20 a 23 h y domingo de 12 a 15 h. Reservas al 094 161 111. Precio promedio por persona: 800 pesos.

Parador El Brasero

Carne a la mesa

También por Ruta 5, a la altura de La Paz, está el parador El Brasero, conocido por ser uno de los pocos espetos corridos de Uruguay. “La gran diferencia entre un espeto corrido y un buffet o un tenedor libre es que los mozos llevan a la mesa los distintos cortes y tipos de carne y de esta forma se puede comer más cantidad, variedad y con mayor tranquilidad”, explica su propietario, el empresario gastronómico Jorge Robaina.

Parador El Brasero Parador El Brasero Lucía Durán

El fuerte de El Brasero es la comida casera y, por supuesto, la parrilla. Pero el secreto del éxito del formato, asegura su dueño, es contar con el know how para que no se eche a perder la mercadería. “Además, hemos tenido la suerte de tener atrás del local una fábrica de comida y eso nos permite tener el control de calidad necesario, eliminar la contaminación cruzada y mantener una buena higiene, lo que es fundamental”, explica. Más allá de lo gastronómico, Robaina destaca que a su restaurante han ido a comer políticos de todos los partidos, entre ellos el presidente Yamandú Orsi, Pedro Bordaberry y Marcos Carámbula. Otro de los comensales reincidentes es el cardenal Daniel Sturla.

Parador El Brasero Parador El Brasero Lucía Durán

Ruta 5, kilómetro 19,700, La Paz, Canelones. Abierto todos los días del año, con espeto corrido de 12 a 16 h y de 20 a 24 h, y a la carta el resto del día. Teléfono: 099 121 182. Precio por persona del espeto corrido: 1.100 pesos.

Parador Don Juan

En la ruta del viajero

Parador Don Juan Parador Don Juan Lucía Durán

En Tacuarembó, hay un lugar en el que el rutero se siente como en casa. Abierto desde 1995, su meta inicial de recibir a los viajeros y no dejar a nadie a pie sigue vigente. Allí se dan cita tanto viajeros y camioneros como locatarios y turistas.

Don Juan se distingue de otros paradores por tener una muy buena explanada, grande y de fácil acceso, en la que los camioneros pueden pernoctar. Además, cuenta con duchas que los viajeros pueden utilizar y con un menú del día económico que varía según la época del año, pero que puede incluir guisos, pastas, minutas y parrilla, entre otras opciones.

Parador Don Juan Parador Don Juan Lucía Durán

Parador Don Juan Parador Don Juan Lucía Durán

Ruta 5, kilómetro 252 , Paso de los Toros, Tacuarembó. Abierto de lunes a sábado de 7.30 a medianoche. Domingo cerrado. Teléfono: 4664 2179. Precio promedio por persona: entre 400 y 600 pesos.

HACIA CANELONES Y LAVALLEJA

Parador Fito

Sentirse como en casa



La historia de este reconocido parador ubicado cerca del pueblo de Soca, en Canelones, comienza muchos años antes de que abriera sus puertas, hace 41 años, el 13 de marzo de 1984. De hecho, los abuelos de su propietario, Daniel Etchecopar, tenían un bar en el pueblo desde 1933. Cuando se realizó el nuevo trazado de la Ruta 8, que dejó a Soca afuera, sus padres construyeron el actual parador Fito.

Parador Fito Parador Fito Adrián Echeverriaga

La carta es variada, todo es casero y muy tradicional, pero, como suele suceder, hay algunos preferidos por el público: la lengua a la vinagreta es un clásico así como el matambre a la leche y, en invierno, se suman la sopa de la casa y la cazuela de mondongo.

El público va cambiando; entre semana lo visita más la gente de trabajo, como camioneros y viajeros, mientras que el fin de semana el público está más vinculado al turismo, principalmente familias y grupos de amigos.

La cantidad de años en la ruta es proporcional al número de anécdotas y personalidades que han visitado el lugar, entre ellas destacan presidentes como Jorge Batlle y Luis Lacalle Pou, la chef y amiga de la casa Nora Rey y la escritora Nancy Bacelo, ya fallecida, que después de almorzar se inspiraba y siempre dejaba de regalo, escrito en una servilleta, un poema.

Parador Fito Parador Fito Adrián Echeverriaga

Ruta 8, kilómetro 61,500, Soca, Canelones. Abierto de lunes a viernes de 8 a 23 h. Sábado, domingo y feriados, de 10 a 17 h. Teléfono: 4374 0108. Precio promedio por persona: 600 pesos.

Carbón y Sabor

Casero y de calidad

También sobre la Ruta 8, cerca de Solís de Mataojo, se encuentra este lugar con una oferta que se aparta de la tradicional minuta. Está decorado a partir de antigüedades, por lo que cada pieza tiene su historia.

Carbon y Sabor. Foto: Adrián Echeverriaga. Carbón y Sabor Adrián Echeverriaga

La carta es sencilla pero bien armada; con la parrilla como fuerte, también ofrece milanesas, guisos criollos, cazuelas, pastas caseras, como sorrentinos y ravioles, y pan casero elaborado en el restaurante. Entre los postres se destacan el flan con dulce de leche y el arroz con leche, pero también tienen torta chajá, lemon pie, crumble de manzana y zapallos e higos en almíbar.

Entre semana, cuenta Évora, el panorama es más tranquilo, se apunta al trabajador que frena de paso hacia otro destino. Los fines de semana, en cambio, se recibe principalmente a familias que están de paseo. Todos los días hay un plato del día y el domingo un menú especial. “En general la gente viene por la parrilla, en la que siempre ofrecemos al menos cuatro tipos de carne: pollo, cerdo, cordero y carne de vaca”, explica Évora. Los viernes de Turismo, por ejemplo, el plato clásico es la paella. Una de las visitas que más recuerda es la del exbasquetbolista y periodista deportivo Tato López, con quien mantuvo una agradable charla en la que el ídolo admitió que no esperaba ser reconocido fuera de la capital.

Carbón y sabor Carbón y Sabor Adrián Echeverriaga

Ruta 8, kilómetro 82, Solís de Mataojo, Lavalleja. Abierto: viernes y sábado de 12 a 15.30 y de 20.30 a 1 h, domingo de 12 a 17.30 h, miércoles y jueves de 12 a 13.30 h. Lunes y martes cerrado. Teléfono: 099 658 060. Precio promedio por persona: entre 600 y 800 pesos.