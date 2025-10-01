Día del Patrimonio: ciencia y gastronomía que son identidad

El fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de octubre se celebra el Día del Patrimonio y en la grilla de programación se destaca un recorrido por las instalaciones del Institut Pasteur de Montevideo (Mataojo 2020), que el sábado abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana para acercar la ciencia de una forma entretenida e interactiva.

En un recorrido guiado se podrán visitar algunos de los laboratorios, así como escuchar datos sobre la historia y el funcionamiento del instituto. Acompañando la consigna de este año, “1825–1830: Bicentenario en todos los pagos”, el instituto propone una actividad para conocer la historia de los microorganismos a través de cuatro estaciones diferentes (entre las 10 y las 15), en las que se sigue la evolución en su investigación científica, desde hace 200 años hasta hoy.

A las 11 horas se jugará una partida de bingo con imágenes científicas, con premio y entrada gratuita, aunque requiere inscribirse en este formulario .

A las 14, en tanto, habrá una mesa redonda vocacional dirigida a jóvenes en edad de decidir qué carrera seguir, en la que profesionales de distintas áreas de la ciencia contarán qué estudiaron, cómo es un día de trabajo y qué es lo que más les gusta de su profesión (para esta actividad también hace falta inscribirse aquí ).

Por último, a las 15.30 horas tendrá lugar una obra de títeres para niños de cinco años en adelante. Un grupo de científicos del instituto protagonizarán El hormiguero, esta pieza original del Institut Pasteur de Montevideo cuenta de forma entretenida cómo se buscan soluciones desde la ciencia a distintos problemas (para ver la obra inscribirse aquí ).

Pan a las tablas, patrimonio vivo

Y como la gastronomía también es patrimonio, ese fin de semana habrá una degustación y exhibición de pan a las tablas, una técnica muy antigua que se sigue utilizando en algunas panaderías de barrio de Montevideo y que es patrimonio vivo. Maestros veteranos retirados vuelven a poner las manos en la masa para mostrar cómo se hacía el pan a la pala, con fermentación en telas y horneado directo al piso. Una técnica simple y precisa, que formó generaciones y sigue viva, al punto que el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) y la Comisión del Patrimonio trabajan en una postulación para que la panadería artesanal uruguaya sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La cita es el sábado 4 y domingo 5, de 10 a 11 y de 14 a 15 horas, en Av. Daniel Fernández Crespo 2138, entre Lima y Estrella del Norte. El local cuenta con entrada accesible con ascensor, ingresando por la calle Batoví 2091, esq. Lima.

Colección de fotos

Este fin de semana es también la última oportunidad de visitar la exposición Galería 25 años. Instantes en la ruta del periodismo, en la Fotogalería Parque Rodó del Centro de Fotografía de Montevideo. Se trata de una selección de las mejores fotografías publicadas en la sección Hall con motivo de la celebración del aniversario de la revista. La muestra permanecerá en exhibición hasta el lunes 6 de octubre.

La grilla completa de actividades del fin de semana del patrimonio puede consultarse aquí.