Día Internacional de la Mujer: propuestas culturales para marzo

WhatsApp Image 2025-03-05 at 13.51.34.jpeg

La actividad organizada por Paseo Centro Uy contará con la participación de la directora de la Sala Zitarrosa, Cecilia Canessa, y algunas artistas urbanas como la muralista María Noel Silvera (Noe Cor), que recibirá a las caminantes a los pies de su mural Nosotras, detrás del Teatro Solís­. Ambas actividades son reconocidas de interés turístico.

Las voces

Como cada año, una nueva (su quinta) edición del ciclo Marea en Sala Zitarrosa se consolida como visibilizador de artistas mujeres y disidencias de la música a nivel nacional y regional, con nombres como la rapera Clipper, Anita Valiente, Maia Castro, Ana Prada y la escritora argentina Gabriela Borrelli.

Viernes 7 de marzo, 19 horas. Plaza Fabini - Av 18 de Julio y Julio Herrera y Obes. Entrada libre.

Sinfonía para ellas

La Banda Sinfónica de Montevideo celebra la valentía, la resiliencia y la lucha por los derechos de las mujeres con Arriesgadas y aventureras. Un concierto que cuenta a través de la música historias de resistencia, justicia y esperanza, como Yo no estoy de acuerdo, de la compositora ucraniana Catherine Likhuta, Symbol of Courage and Peace, de la californiana Christin Hablewitz, y Suspendida, de Alex Shapiro­. Será bajo la dirección de la destacada directora ítalo-brasileña Simone Menezes.

Domingo 16 de marzo a las 20 h, en el Teatro Solís. Entradas de 330 a 440 pesos en Tickantel y boletería.

Los escenarios

La incapaz.jpg

Durante el mes de marzo, el Teatro Solís será la casa de la novena edición del ciclo Nosotras en la Delmira; espectáculos teatrales que difunden las artes escénicas creadas o interpretadas por mujeres. Este año, cuatro títulos hablan de la libertad, la expresión, la sensualidad, la osadía y la vulnerabilidad. La incapaz es la historia de Clara García de Zúñiga, o más bien de su fantasma, que deambula por el Museo Blanes­; Masamadre conjuga cuerpo, danza, música, clown y voz; Pionera revive a Juana Pochola Silva, la creadora de la primera murga uruguaya conformada íntegramente por mujeres, y Perra cimarrona descubre las heridas que el sistema de dominación establecido en los imperios coloniales dejó en Latinoamérica.

Estrenos el 9, 15, 22 y 29 de marzo, de jueves a sábado 20.30 h y domingo 18.30 h. Entradas a 550 pesos por Tickantel y boletería.

Mujeres de barrio

Además, el llamado a la acción se hace desde el corazón de un espacio cultural en forma de una obra de teatro que gatilla las ganas de hacer algo: Vecinas en alerta es una idea colaborativa de Emilia Díaz y Alejandra Paolillo, quienes interpretan en el Centro Cultural La Experimental de Malvín a diferentes mujeres de barrio que cuentan sus historias y se animan a decir a través del humor y la improvisación.

Sábado 29 de marzo, 20.30 h. en Centro Cultural La Experimental (Dr. Decroly 4971). Entradas por Tickantel.

La pantalla

Plataformas de streaming siempre tienen algún aporte que hacer en el marco de fechas internacionales.

Serie Una nueva jugada 1.jpg Una nueva jugada en Netflix

Ella entre hombres

El 27 de febrero se estrenó Una nueva jugada, la serie protagonizada por Kate Hudson que cuenta la historia de Isla Gordon, una mujer que asume como presidenta de una importante franquicia deportiva —y negocio familiar— porque su hermano se ve obligado a dimitir a causa de un escándalo. Es una comedia sobre la subestimación femenina, sobre todo, en ámbitos dominados por hombres.

El cine tampoco hace la vista gorda a fechas como esta y termina siendo un gran aliado a la hora de compartir un mensaje.

Ciclo feminista

En el Centro Cultural La Experimental tendrá lugar el ciclo audiovisual Realizadoras, de entrada libre y gratuita, con películas como La embajada de la Luna —la historia del Palacio Salvo, por Patricia Méndez Fadol— el viernes 14 de marzo, 20.30 horas, o Mala reputación, el documental sobre Karina Núñez, el viernes 21.

Casi terrorista

Este 3 de abril se estrena La infiltrada —con la actriz española Carolina Yuste—, película ganadora de dos Goya basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, la agente de Policía que con solo 20 años se infiltró en la banda terrorista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) por casi una década, abandonando a su familia para desarticular el comando.

La infiltrada pelicula.jpg La infiltrada en cines

Mundos construido por letras

Las escritoras juegan un papel fundamental a la hora de reflejar la complejidad de la experiencia femenina. Desde novelas que exploran las profundidades emocionales hasta relatos que cuestionan las estructuras sociales, la literatura escrita por mujeres es otra vía para alzar la voz.

En este sentido, dos libros recientes se convierten en recomendaciones ineludibles:

Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darain

Y deje de llamarte papa.jpeg Seis Barral, 208 páginas, 890 pesos

Narra el caso de la hija de Giséle Pelicot, que el 2 de noviembre de 2020 recibe una llamada por la que se entera de que su padre está bajo arresto por haber drogado y promovido que decenas de hombres violaran a su madre mientras él filmaba las agresiones.

Un millón de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum

Un millon de cuartos propios.jpeg Paidós, 256 páginas, 890 pesos

La idea surgió de la traducción que hizo Tenenbaum de Un cuarto propio de Virginia Woolf. Se trata de un ensayo feminista (que es casi un diálogo entre las dos autoras) sobre la situación actual de las mujeres: la precariedad laboral, el amor en la era de Tinder, el dinero, el resentimiento como respuesta política y el poder de la tradición.

Para mirar

Las primeras antropólogas

Todas estas propuestas culturales comulgan para despertar otra mirada sobre la mujer y el mundo de lo femenino. Hasta el 28 de marzo el Museo Nacional de Antropología expone, con entrada libre y gratuita, Miradas: pioneras de la antropología social y cultural, que visibiliza a las primeras tres docentes y diecisiete egresadas de la Licenciatura de Antropología en Uruguay, entre los años 1980 y 1989. Los trabajos de ellas se enmarcaron en temas como salud, género, identidades étnicas, entre otros.

Ellas en la historia del arte

El Centro Cultural La Experimental inaugura Ocho mujeres, una voz, el domingo 9 a las 19 h. Se trata de un repaso por la historia del arte desde una perspectiva feminista, con intervenciones de artistas como Andrea Rehermann, Virginia Armand Ugón, Grisel Pereyra, Paula Munoz Roche y Camila Azpiroz.