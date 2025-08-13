Día de la niñez 2025: lecturas recomendadas de 5 años en adelante

La ciudad que sueña, de Laura Carrasco, Eloísa Casanova y Luciano Supervielle
la-ciudad-que-suena-la-ciudad-que-suena
Alfaguara, 48 páginas, 550 pesos.
Un paseo por la belleza de Montevideo a través de instantáneas cotidianas, poesía y música (escaneando el QR al inicio del libro empieza la banda sonora que acompaña el pasar de las páginas). Y al final, un desafío: encontrar los personajes, lugares y objetos montevideanos escondidos en las ilustraciones, desde el faro del Cerro, a un hornero, Jaime Roos, el reloj de AFE o la cofia de Margarita Xirgu.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Cada puesto en el fútbol tiene una misión que cumplir: desde los jugadores a los entrenadores, pasando por los directivos, los familiares, los hinchas y los periodistas. El más reciente libro de Daniel Baldi es una guía para descubrir o conocer más acerca de cada uno de los roles de este deporte que tanto apasiona a los uruguayos, desde las diferencias a los puntos que los unen, transformándolos en un equipo.
Recomendado a partir de nueve años.
Tegalis, de Horacio Cavallo
Tegalis
Puck, 156 páginas, 590 pesos.
El padre de Gabriel desapareció misteriosamente y él decide ir a buscarlo. Para eso, debe sumergirse en el Mundo Intermedio, un lugar lleno de criaturas fantásticas donde los niños deben valerse por sí mismos. Mientras busca recuperar a su padre y su vida de siempre, Gabriel irá conociéndose y construyendo su propia identidad.
Recomendado a partir de nueve años.
Ósculo, de Martina Ramos
portada_osculo_martina-ramos_202505301423
Crossbooks, 408 páginas, 990 pesos.
Miel, una aspirante a escritora de novelas románticas y extarotista, intenta superar la ruptura de quien sentía era su gran amor. Pero cuando se cruza con Romeo, un cantante seductor que promete convertirse en ícono de la música, la atracción que surge entre ambos es instantánea. Conforme avanza la relación empiezan a aflorar secretos oscuros de Miel vinculados a su familia, que ponen en riesgo su vínculo con Romeo. Cada capítulo empieza con una tirada de Tarot, que, junto con los fragmentos de la novela que va escribiendo Miel, ofician de pistas de este misterio que subyace a lo largo de la historia.
Ana, Malú y Martina se dedican a seducir a chicos ricos para luego robarlos: así se ganan la vida. La víctima de ese verano es el millonario dueño del bar más exitoso de la temporada, donde trabajan en malas condiciones laborales tres jóvenes amigos. Aunque las chicas se fijan en ellos, lo que podría ser un gran verano se vuelve una historia de terror cuando los muertos no mueren. Esta novela gráfica es una versión alternativa y complementaria de la película El tema del verano, de Pablo Stoll Ward.