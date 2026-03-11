‘Doña Flor y sus dos maridos’ llega al Teatro Stella en versión musical

Doña Flor y sus dos maridos, el clásico brasileño de Jorge Amado, cumple 60 años y regresa a escena en Montevideo con una versión musical. El espectáculo es una puesta intensa y colorida, con más de 20 artistas en escena, música original y banda en vivo, que evoca la sensualidad, el humor y la energía de la herencia afrobrasileña.
La historia es sobre doña Flor (Jimena Siri), una mujer que queda atrapada entre dos formas opuestas de amar. Por un lado, está Vadinho (Rodrigo Garmendia), su primer marido: seductor, caótico y apasionado, cuya muerte deja un vacío imposible de llenar. Por otro, el doctor Teodoro (Emilio Meneses Costa), farmacéutico correcto y metódico, que encarna la estabilidad y el orden. Pero en su universo la vida no sigue reglas ni mandatos: cuando el pasado vuelve —literalmente— para reclamar su lugar, Flor deberá aprender a convivir con dos amores que parecen irreconciliables.
La adaptación, con texto de Federico Roca y dirección de Daniel Infante Pan, estuvo más de una década guardada antes de llegar finalmente al escenario. La propuesta apunta a una lectura contemporánea del clásico, que combina humor y sensualidad para potenciar el conflicto entre deseo y moral, vida y muerte, lo correcto y lo inevitable. Escenografía y música original forman parte esencial de la narración.
Doña Flor y sus dos maridos. El musical. Del viernes 13 al domingo 22 de marzo, viernes y sábado a las 21 horas y domingo a las 19 horas. Entradas de 650 a 1.000 pesos disponibles en RedTickets.