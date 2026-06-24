El Ballet Nacional del Sodre presenta ‘Tócame, con amor’

Con Tócame, Con amor, el Ballet Nacional del Sodre estrena una nueva experiencia escénica que invita a habitar otros lenguajes del cuerpo y la emoción. La propuesta consiste en dos obras creadas especialmente para la compañía que invitan a un viaje hacia lo esencial, la sensibilidad y la conexión con el otro.
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Las funciones se realizarán en la sala Eduardo Fabini, del Auditorio Nacional Adela Reta, del 10 al 19 de julio a las 20 horas, con una función especial el 19 de julio a las 17. Las entradas están a la venta por Tickantel desde los $ 170.
Tócame
Se trata de una pieza que explora el poder del contacto (físico, emocional y musical) y cómo el sonido puede despertar el cuerpo hasta transformarse en danza. Es un ballet sobre la conexión humana, donde el piano, el tacto y el movimiento se funden en un mismo lenguaje. La coreografía es de Ricardo Amarante, con música de Sergei Rachmaninoff e interpretación al piano de Esteban Urtiaga. El diseño de vestuario es de Daniela Inthamoussu y la iluminación de Pablo Pulido.
Con amor
Inspirada en el abrazo, esta obra indaga en su potencia emocional y en la huella que deja mucho después del contacto, a la vez que reflexiona sobre las distintas formas en que nos sostenemos unos a otros. Desde el consuelo hasta la ausencia, la pieza transita el anhelo, la distancia, la memoria y la necesidad silenciosa de conexión. Con música de Robert Schumann interpretada por el Conjunto Nacional de Música de Cámara, la propuesta reúne la coreografía de David Jonathan, el vestuario de Daniela Inthamoussu y la iluminación de Pablo Pulido.