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Reino Unido celebró una nueva edición del Royal Ascot, con el regreso de Kate Middleton

La princesa de Gales volvió al tradicional evento hípico de Reino Unido tras dos años de ausencia, en una edición marcada por sus estrictos códigos de etiqueta

El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer.&nbsp;

El príncipe de Gales William participó de la procesión real de Royal Ascot junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, quien volvió tras dos ediciones de ausencia por su tratamiento contra el cáncer. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Entre sombreros monumentales, carruajes reales y vestidos de lujo, Royal Ascot volvió a convertirse en la gran vidriera de la alta sociedad británica. Pero este año hubo una figura que concentró casi toda la atención: Kate Middleton regresó al tradicional evento tras dos ediciones de ausencia en las que atravesaba su tratamiento contra el cáncer.

Rey Carlos III y Camilla Royal Ascot
El rey Carlos III y la reina Camila encabezaron el tradicional evento hípico Royal Ascot, que se celebra desde 1711 en Berkshire, Reino Unido.

El rey Carlos III y la reina Camila encabezaron el tradicional evento hípico Royal Ascot, que se celebra desde 1711 en Berkshire, Reino Unido.

La princesa de Gales reapareció en el hipódromo de Ascot, en Berkshire, en una de las citas más emblemáticas del calendario social del Reino Unido. Fundado en 1711 por la reina Ana, el evento reúne cada junio a unas 300.000 personas durante cinco días de carreras de caballos, encuentros y una pasarela social regida por estrictas normas de vestimenta. Los hombres debieron vestir sombreros tipo galera y chaleco, mientras que las mujeres estuvieron obligadas a llevar también sombreros, pero de ala ancha, o tocados de determinadas dimensiones.

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Felicity Blunt Stanley Tucci Royal Ascot
El actor Stanley Tucci y su esposa, Felicity Blunt, asistieron a la tercera jornada del tradicional evento hípico Royal Ascot.

El actor Stanley Tucci y su esposa, Felicity Blunt, asistieron a la tercera jornada del tradicional evento hípico Royal Ascot.

El acontecimiento hípico comenzó el martes 16 de junio con la Procesión Real protagonizada por el rey Carlos III y la reina Camila. La edición 2026 también tuvo un significado especial para James Wessex, hijo de los duques de Edimburgo y nieto menor de la reina Isabel II, quien asistió por primera vez a Royal Ascot. Las competencias hípicas continuaron hasta el sábado 20 y contaron con la presencia de estrellas del cine, como Stanley Tucci entre sus espectadores. El evento, además, volvió a rendir homenaje a la pasión de Isabel II por las carreras de caballos: durante sus 70 años de reinado solo faltó una vez a Ascot y llegó a ser propietaria de 22 ejemplares ganadores.

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