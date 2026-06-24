4 recetas para cocinar con niños estas vacaciones

Aunque parezca que la Vuelta Ciclista terminó hace apenas unos días, las vacaciones de invierno ya llegaron y la ansiedad de los más chicos por esos días sin escuela se empieza a sentir. Este año, además, el corte escolar coincide con el Mundial, lo que suma una capa extra de complejidad al tetris que, para muchos padres, implica armar una agenda memorable y, al mismo tiempo, compatibilizar la presencia de los niños en casa con las exigencias de la rutina diaria.

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Obras de teatro, idas al cine, paseos y actividades recreativas son moneda corriente. Pero no todo tiene que pasar afuera de casa. También se puede combinar con algo más simple y, muchas veces, igual de disfrutable: compartir tiempo de calidad puertas adentro, resguardarse del frío y reunirse en uno de los espacios más vivos del hogar, la cocina.

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Involucrar a los niños en la preparación de la comida es más que una forma de pasar el rato. Es una actividad que los entretiene y les enseña mucho. Medir ingredientes, mezclar, amasar, esperar tiempos de cocción y ver cómo una preparación va tomando forma son pequeñas tareas que fomentan la autonomía y dan confianza.

Además, cuando los chicos participan en la elaboración de una receta, suelen mostrarse más abiertos a probar nuevos sabores e ingredientes. Según la American Heart Association, involucrarlos en la planificación y preparación de las comidas ayuda a familiarizarlos con distintos ingredientes y puede aumentar su interés por probar alimentos nuevos. Ese alimento que en el plato genera rechazo a veces en la mesada deja de parecer tan intimidante.

Cocinar en familia durante las vacaciones también puede ser una buena excusa para bajar las revoluciones, ensuciar un poco la cocina, charlar y compartir. Porque, al final, no se trata solo de lo que sale del horno o de la sartén, sino también de lo que pasa alrededor.

Seleccionamos cuatro recetas para preparar con niños, fáciles, ricas y perfectas para transformar una tarde en casa en un recuerdo especial.

Spaghetti boloñesa de Buddy Oliver

Spaghetti boloñesa de Buddy Oliver

Hijo de Jamie Oliver, uno de los chefs más reconocidos del mundo, Buddy Oliver heredó de su padre el gusto por la cocina desde muy chico. Es conocido por su canal de YouTube, Cooking Buddies, su serie de televisión homónima producida por la BBC y su libro de recetas A cocinar: recetas divertidas y fáciles para niños, donde comparte más de 60 preparaciones especialmente ideadas para principiantes.

Duración: 3 h 30 m

Complejidad: media

6 porciones

Ingredientes

2 salchichas de cerdo caseras

Aceite de oliva

500 g de carne picada de vacuno magra

2 cebollas

2 dientes de ajo

1 tallo de apio

1 zanahoria grande

1 calabacín

2 latas de 400 g de tomates pera

1 cucharadita colmada de puré de tomate

2 cucharadas de vinagre balsámico espeso

450 g de espaguetis secos

Queso parmesano, para servir

Procedimiento

Colocar una cacerola grande y poco profunda a fuego medio-alto. Exprimir la carne de las salchichas para sacarla de las tripas.

Poner una cucharada de aceite de oliva en la sartén, junto con la carne picada y la carne de salchicha, y desmenuzar todo con una cuchara de madera. Cocinar durante 5 minutos, removiendo con frecuencia, mientras se preparan las verduras.

Pelar las cebollas y el ajo; cortar las zanahorias, el apio y el calabacín. Rallar gruesamente todas las verduras con un rallador, rallar finamente el ajo y agregar todo a la sartén.

Reducir el fuego a medio-bajo y cocinar durante 10 a 15 minutos, o hasta que las verduras estén blandas y dulces, revolviendo ocasionalmente.

Añadir el vinagre balsámico y los tomates enlatados. Llenar cada lata hasta la mitad con agua, remover para recoger los últimos restos de tomate y verter en la sartén.

Agregar el puré de tomate y una pizca de pimienta negra. Machacar todo con una cuchara, reducir el fuego y dejar cocinar de 2 a 3 horas, o hasta que espese, quede brillante y se haya reducido.

Unos 15 minutos antes de servir, cocer la pasta en una olla grande con agua hirviendo con sal, siguiendo las instrucciones del paquete. Luego, escurrir, reservando una taza del agua de cocción con almidón.

Añadir la pasta a la salsa, incorporar un poco del agua de cocción reservada para que la salsa se adhiera mejor y mezclar bien a fuego lento.

Utilizar unas pinzas para repartir la mezcla en los cuencos y servir con una buena cantidad de queso parmesano rallado.

Arroz chow fan de Xime Torres

Arroz Chow Fan foto Cande Velazco jpg Del libro Emoción en la cocina, de Xime Torres. Cande Velazco

Xime Torres es cocinera profesional, sommelière, repostera y chocolatera. Formada en Barcelona, hoy lidera La Dulcería y participa como jurado en programas de televisión como MasterChef. En su libro Emoción en la cocina, propone recetas fáciles, nutritivas y coloridas, pensadas para acercar a grandes y chicos al disfrute de cocinar en casa.

Duración: 30 minutos

Complejidad: media

Sin gluten

4 porciones

Ingredientes

1 cda. de azúcar

4 cdas. de salsa de soja

2 tazas de arroz blanco cocido

3 cdas. de aceite de oliva

3 dientes de ajo picado chiquito

½ taza de cebolla picada chiquita

½ taza de zanahoria picada chiquita

2 huevos

½ taza de arvejas

½ taza de choclo

100 g de jamón picadito

1 cda. de aceite de sésamo

Perejil picado, a gusto (opcional)

Procedimiento

Preparar todos los ingredientes y tenerlos a mano. Disolver el azúcar en la salsa de soja y reservar.

Calentar un wok o una sartén grande con una cucharada de aceite. A fuego alto, cocinar el ajo, la cebolla y la zanahoria durante unos dos minutos para que queden brillantes y crocantes. Retirar y reservar.

Volver a calentar el wok con una cucharada más de aceite. Agregar los huevos y cocinar, batiendo con una cuchara o con palitos chinos para que queden rotos.

Agregar el arroz frío y mezclar bien para incorporar. Añadir todos los vegetales y el jamón picado. Incorporar la salsa de soja y el aceite de sésamo siempre desde los bordes para que se vayan calentando mientras llegan al fondo del wok.

Mezclar durante unos 5 minutos para que todos los ingredientes se integren y tomen sabor. Apagar el fuego. Servir con perejil picado o con la hierba fresca de preferencia.

Bocadito Marroc casero de Paulina Cocina

marroc casero Paulina Cocina

En 2009, antes de convertirse en Paulina Cocina, Carolina Puga subía recetas a un blog mientras cursaba una maestría en Sociología en Barcelona. Lo que empezó como un hobby terminó convirtiéndose en uno de los proyectos gastronómicos digitales más exitosos de Argentina. Con humor y sin vueltas, comparte recetas caseras y accesibles, muchas de ellas ideales para hacer con niños.

Duración: 40 minutos

Complejidad: baja

Rinde varios bocaditos

Solo lleva tres ingredientes

Ingredientes

200 g de chocolate cobertura con leche

100 g de chocolate cobertura blanco

150 g de mantequilla de maní casera o comprada

Procedimiento

Derretir en recipientes separados el chocolate cobertura con leche y el chocolate cobertura blanco cortado en pedacitos. Para derretirlos, se pueden llevar al microondas durante 30 segundos, retirar y revolver, repitiendo el proceso hasta que estén completamente derretidos, o hacerlo a baño maría.

Al chocolate con leche agregar 2 cucharadas (100 g) de mantequilla de maní y revolver hasta integrar bien.

Al chocolate blanco, en cambio, agregar 1 cucharada (50 g) de mantequilla de maní y revolver hasta integrar.

Forrar un molde con papel film.

Colocar la mitad del chocolate con leche en el molde y llevar al freezer durante 5 minutos.

Agregar todo el chocolate blanco y llevar nuevamente al freezer durante 5 minutos.

Por último, agregar el resto del chocolate con leche y llevar a la heladera durante aproximadamente 20 minutos, no mucho más.

Desmoldar, retirar el papel film y cortar.

Waffles de manzana de Jacinta Luna

Wafle de manzana foto Camila G. Jettar 1 Del libro Nutrí tu día, de Jacinta Luna. Camila G. Jettar

Cocinera especializada en alimentación saludable para las infancias y la familia, Jacinta Luna ha construido un camino que combina cocina, comunicación y educación. A través de talleres, cursos, redes sociales y su participación en televisión, ha acercado herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana. Autora de varios libros, en Nutrí tu día propone recetas accesibles, sustanciosas y fáciles de incorporar a la rutina, como estos waffles de manzana, que asegura son muy exitosos entre los niños.

Duración: 15 minutos

Complejidad: baja

Sin gluten, sin azúcar, sin origen animal

3 waffles

Ingredientes:

2 manzanas

½ taza de harina de avena, sorgo o sarraceno

½ taza de harina de arroz integral

½ taza de coco rallado (opcional)

1½ cta. de polvo de hornear

1 cta. de canela

3 cdas. de aceite

1 taza de agua

Procedimiento

Pelar y rallar las manzanas. Agregar las harinas, el coco, la canela y el polvo de hornear. Por último, añadir el agua y el aceite, y mezclar hasta integrar.

Cubrir la waflera con un par de cucharadas de masa, según las indicaciones de la máquina, y cocinar durante unos 5 minutos o hasta que los waffles estén dorados.

La preparación, sin azúcar añadido, aprovecha el dulzor natural de la manzana, el coco y el sabor de la canela, aunque se puede endulzar a gusto.

Se puede servir con fruta asada, crumble, helado de banana congelada, fruta picada o mantequilla de maní.

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