El BNS estrena ‘María Callas’, una obra inspirada en la vida de la soprano más eminente del siglo XX

La de María Callas fue una vida de talento desbordante, pero marcada por la tragedia. Nacida en Nueva York, de padres griegos, es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX y una de las más importantes de la historia.
Gemma Bond, bailarina inglesa e integrante del cuerpo de baile del American Ballet Theatre, parte desde el momento en que Callas conoció al magnate griego Aristóteles Onassis para crear una coreografía abstracta y moderna
Gemma Bond, bailarina inglesa e integrante del cuerpo de baile del American Ballet Theatre, parte desde el momento en que Callas conoció al magnate griego Aristóteles Onassis para crear un ballet abstracto y moderno, de movimientos que abarcan desde lo contemporáneo hasta lo clásico, que recorre desde la última etapa de su vida hasta su fallecimiento.
Con vestuario diseñado por Mercedes Lalanne, la obra estará ambientada en reconocidas canciones de ópera clásica en las que la cantante participó a lo largo de su trayectoria.
Del jueves 23 de octubre al domingo 2 de noviembre a las 20 h (domingos a las 17 h), en el Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta. Entradas desde 170 a 1.950 pesos por Tickantel.