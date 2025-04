El impacto de una orquesta como la Filarmónica de Montevideo "no es comparable al de ningún otro invento humano", dice su director

El primer gran concierto en el que se pudo volver a reunir a todo el elenco sobre el escenario del Teatro Solís después de la pandemia lo dirigió García, y también fue una obra de Mahler. Lo de director musical y artístico le calza a la perfección —mucho mejor que los títulos de director titular o director estable utilizados antes de él—, porque su función en realidad reúne dos cosas: por un lado, la tarea de coordinar y dirigir los ensayos y, por el otro, pensar en cómo dar un espectáculo, donde también debe pararse y actuar enérgico ante el público, sin otro instrumento que su batuta.

Teniendo por delante una agenda nutrida con galas de tango, boleros y murga, homenajes a grandes como Bach, Beethoven y Piazzolla y espectáculos como Filarmónica de película, Noche en Viena y Stradivarius —cierre de temporada que contará con la presencia de la violinista china Zhi-Jong Wang, traída con el apoyo de la Universidad de la República—, es notorio que la Orquesta Filarmónica de Montevideo está atravesando un gran momento.

Más allá de la batuta

El director también es quien está a cargo del armado de la agenda y la programación del año para la orquesta, lo que significa que toma decisiones como qué conciertos dar y para qué públicos. “Es un trabajo mucho más creativo de lo que uno se imagina”, cuenta García a Galería. Además, “no solo haces una tarea de planificación y ensayo, sino que este trabajo tiene muchos aspectos administrativos, operativos, y hay que vincularse con el medio, con el teatro, con otros actores sociales, con las autoridades, con el público, sin desatender la actuación artística propiamente dicha”.

García cuenta que este es un año de consolidación, puesto que en 2024 la Filarmónica alcanzó su récord de convocatoria —un promedio de más de 750 entradas vendidas por función—, y no solo pretende mantener esa cota, sino seguirla superando.

Para el director, el récord tuvo que ver con “una cierta ebullición” en el interés por este tipo de experiencias artísticas después de la pandemia, más colectivas, “porque tocar música en una banda es una actividad grupal, al igual que escuchar una orquesta. Hay un fuerte sentido comunitario en todo esto”, y los años de explosión del coronavirus representaron todo lo contrario.

Sin embargo, también considera que tuvieron su que ver la propuesta que fueron elaborando y la forma de comunicarla (ahora el año se arma por completo, se comunican los conciertos todos juntos y se venden de antemano). Y, además de la permanencia histórica de la orquesta, ha ayudado mucho el aumento en la frecuencia de los conciertos. El primero de este año fue en la parroquia de Tapes, en el barrio Bella Vista, al que le siguieron cuatro noches agotadas en el Teatro Solís con los conciertos Filarmónica de película y Carnaval de Venecia.

La versatilidad es innegable; la intención de lucir un elenco sobre el escenario para demostrar su calidad convive con invitaciones a figuras internacionales o con tocar junto con artistas como Eduardo Pitufo Lombardo o a bandas de rock como Hereford. También piensan en propuestas infantiles de cara a las vacaciones de julio o setiembre, como el concierto barroco Harmonía planetaria en el Planetario, con el apoyo digital de proyecciones e inteligencia artificial, que termina siendo disfrutable para todo público.

¿Cuál es la apuesta de la Filarmónica de Montevideo?

Que el totum revolutum de su programación no confunda, el propósito es bien claro: una banda filarmónica responde a la tradición de la música clásica, a un cierto sonido, hasta a un repertorio, y eso se respeta, pero no es una limitante. Al contrario, funciona como la base para impulsar nuevas ideas.

La apuesta sinfónica aparece con la búsqueda de una propuesta más variada y de la más alta calidad posible (ya sea el escenario, un teatro o el barrio) en la medida que se entiende a la orquesta como “un instrumento cultural de toda la población, de la ciudad toda”, conceptúa García.

“Somos un instrumento de la cultura. La misión es llevar la música a toda la población ofreciendo vivencias insustituibles, porque el impacto de una orquesta, de la música en vivo, no es comparable al de ningún otro invento humano”, concluye.

Tocan en barrios, en ferias. “Nos gusta sorprender al público en distintas esquinas de la ciudad”, cuenta. Pero, además, variedad también significa romper con las barreras generacionales.

Hace años que la Filarmónica encabeza un proyecto desde la División de Promoción Cultural de la Intendencia de Montevideo, junto con la Banda Sinfónica, llamado Llevar la música a las escuelas, reivindicando su rol también educativo.

García adelanta que este año la Filarmónica se lanza hacia un nuevo proyecto, complementario con el anterior, pero esta vez sola, que es Sinfonía en 360, un concierto didáctico sobre un escenario que se pueda rodear de escolares y liceales, este 30 de abril en el Espacio Modelo. “Nuestra finalidad siempre va a ser la de ofrecer una experiencia sensible y que todos tengan la oportunidad de conocer y escuchar esto, de saber que existe, y de vivir una cosa que en su cotidianidad no se vive”, cuenta el director.

La exigencia artística de la música clásica

La orquesta, dice García, es una maquinaria de gran delicadeza y complejidad: “Mucha gente trabajando junta, tocando junta, respirando junta, compartiendo un espacio con tiempos acotados para generar obras artísticas que tienen que ser de enorme sofisticación y detalle”, ilustra. “Cuando vienen a ver los ensayos, las personas se preguntan ‘¿por qué paran tanto para arreglar esta cosa que no se sabe bien qué es?’. Porque no se nota, no se dan cuenta, tampoco se escucha a la primera. Pero nosotros sí la vemos. Ese es el nivel de minuciosidad con el que se trabaja”.

Y dentro de todo ese esquema de precisión tampoco es sencillo para García darse cuenta de cuándo debe asumir el protagonismo y cuándo no. “Hay que ser perceptivos, saber en qué momento meterse en el grupo y cuándo dejar que te lleven. Conducir o dejarme conducir, en ese sentido uno como director trata de potenciar las habilidades de cada uno sobre el escenario”.

Pasan tantas cosas dentro de una orquesta, son tantas personas que toman tantas “microdecisiones”, incluso una vez arriba del escenario, durante 90 minutos intensísimos que, tanto para García como para todos los músicos, “el resto del mundo no existe”. “Siempre puede pasar algo, porque estamos sujetos a la espontaneidad. Grabando un disco no te pasa, pero es la magia de la música en vivo, que te nutre también de esa humanidad, los pequeños accidentes, las sorpresas. Estar en una orquesta es también una escuela para el carácter”, señala.

Por un lado, está la autocrítica, que implica regular la autoexigencia, porque, por el otro lado, “no te podés ahogar en ideales inalcanzables” que terminan causando “un estado de angustia que paraliza la libertad de crear”. La dificultad, como en todo, está en los equilibrios.

Y hablando de equilibrios, otro desafío está en balancear el trabajo de la orquesta con las colaboraciones internacionales. “No es tan problemático”, afirma relajado el director. “Es sensacional que puedan existir estos intercambios, es parte de lo que hace dinámico a un elenco, traen prestigio y se generan los espacios para poder recibir otras miradas. Además de que sirven como una vacación del director para el elenco y del elenco para el director, donde nos vemos con otra distancia”.

En el continente, la Filarmónica está muy bien valorada, según García: “Nos destacan sobre todo los músicos invitados que tuvieron la oportunidad de trabajar con la orquesta, y destacan el momento artístico en el que se encuentra”.

La Filarmónica mira al futuro

La Filarmónica se ha rejuvenecido bastante en los últimos años, con un recambio generacional importante, espíritu joven que también se nota en sus actuaciones.

Consultado sobre si la orquesta también recibía invitaciones de otros países, García mencionó que es todo un desafío, pero también una meta, que el conjunto toque fuera de Uruguay. “Queremos salir del país, producir una gira internacional, pero no es una cosa fácil de hacer. Depende de muchos factores; organizativos, de orden económico… La Filarmónica tiene antecedentes y nos gustaría poder volver a hacerlo en un futuro cercano”.

La orquesta tiene una cantidad importante de proyectos en este sentido, pero en cuanto a expansión el primer objetivo es sonar en todo el territorio nacional, la capital toda, y desdibujar la división entre alta y baja cultura. Así lo explica García, quien asegura “desde la militancia cultural” estar persiguiendo ideales artísticos “con los pies sobre la tierra” y muy cerca del público.

“Lo que sostiene a esta orquesta es la ciudadanía, la gente que paga impuestos, entonces somos sus servidores. Tenemos que devolverle al ciudadano el valor de aquello que está manteniendo”, remarca el director.

Agenda filarmónica 2025: Teatro Solís y barriadas

La canción de la tierra

Inicio de temporada con una obra del repertorio de Gustav Mahler, junto con los reconocidos solistas Guadalupe Barrientos y Kristian Benedikt. Miércoles 9 de abril, 19.30 h, Teatro Solís.

Filarmónica de película

A pedido del público, nueva función, martes 22 de abril, 20 h, Teatro Solís, con la participación especial de Christian Font.

Gran gala de tango

En homenaje a Aníbal Troilo. Viernes 9 de mayo, 20 h, Teatro Solís.

Piazzolla por los barrios

Lunes 19 de mayo, 19.30 h, en el Centro Cultural La Experimental (Dr. Decroly 4971, Malvín), y miércoles 21 de mayo, 19.30 h, en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia 3281, Cerro). Entrada libre.

Noche en Viena

Por los 200 años de Johann Strauss, con la participación de la soprano Sofía Mara. Miércoles 28 de mayo, 20 h, Teatro Solís.

Ravel

150º aniversario de Maurice Ravel. Miércoles 11 de junio, 19.30 h, Teatro Solís.

Harmonía planetaria, la voz de los mundos

La Filarmónica y el Planetario de Montevideo presentan un espectáculo en vacaciones de julio para toda la familia.

Bolero

El reconocido Dúo Siqueira Lima, integrado por la guitarrista uruguaya Cecilia Siqueira y el guitarrista brasileño Fernando Lima, con la dirección de Maximiliano Burghi. Miércoles 23 de julio, 19.30 h, Teatro Solís.

La Quinta

La solista Ellinor D’Melon. Miércoles 20 de agosto, 19.30 h, Teatro Solís.

88 teclas para Beethoven

En el marco de la Fiesta Nacional Suiza, el pianista uruguayo Javier Bezzato interpreta el Concierto Nº 1 de Beethoven. 27 de agosto, 19.30 h, Teatro Solís.

Bach 2025

La Orquesta Filarmónica de Montevideo recorre los barrios de la ciudad para presentar el Festival Bach 2025. 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de setiembre.

Apoteosis

Los guitarristas José Fernández Bardesio y Gonzalo Victoria, bajo la dirección de Martín García. Miércoles 8 de octubre, 19.30 hs, Teatro Solís.

Marsalis vs. Tchaikovsky

Con director invitado, el uruguayo Carlos Kalmar, y el violinista italiano Giuseppe Gibboni. Miércoles 29 de octubre, 19.30 hs, Teatro Solís.

El sombrero de tres picos

Retorna al podio de la Orquesta Filarmónica de Montevideo un referente de las orquestas regionales e internacionales, el reconocido maestro Alex Klein. Miércoles 12 de noviembre, 19.30 h, Teatro Solís.

Stradivarius

Cierre de temporada en el Teatro Solís con la presencia de la violinista Zhi-Jong Wang interpretando el concierto para violín de Jean Sibelius. Miércoles 26 de noviembre, 19.30 h, Teatro Solís.