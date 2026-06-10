El MAPI invita a un viaje al corazón indígena de Panamá

Emberá: un viaje al corazón ancestral de Panamá, del fotógrafo uruguayo Willian Izzi, es la nueva exposición del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la Embajada de Panamá en Uruguay.
La exposición Emberá: un viaje al corazón ancestral de Panamá, del fotógrafo uruguayo Willian Izzi, propone un recorrido visual por la cultura y tradiciones de este pueblo indígena panameño
Emberá: un viaje al corazón ancestral de Panamá, del fotógrafo uruguayo Willian Izzi, es la nueva exposición del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) y la Embajada de Panamá en Uruguay.
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La muestra nace a partir de la experiencia de Izzi, quien convivió con comunidades del pueblo Emberá, una de las culturas indígenas más representativas del país.
A través de las imágenes del artista, el público podrá acercarse a las tradiciones de este pueblo, así como a otras comunidades indígenas de Panamá.
De lunes a sábados de 10.30 a 18 h, en el Mapi. Entrada libre.