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Un tributo al monte nativo uruguayo en el MAPI

A través de la experiencia inmersiva, la exposición Jeike al Monte Nativo, de la artista visual Carmela Piñón, invita a repensar nuestra relación con la naturaleza

jeike al monte nativo carmela pinon 1
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Jeike al Monte Nativo es la exposición de la artista visual uruguaya Carmela Piñón, que desde el 27 de mayo se exhibe en el Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), con la curaduría de Catalina Bunge.

Entre luces, texturas y paisajes envolventes, la muestra propone un acercamiento sensible al monte nativo uruguayo, entendido no solo como paisaje, sino como territorio vivo, memoria y vínculo.

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A través de una experiencia inmersiva, las obras invitan a repensar nuestra relación con la naturaleza y el entorno desde una mirada contemplativa.

Hasta el 12 de julio, de lunes a sábado de 10.30 a 18.00 h en el MAPI. Entrada gratuita.

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