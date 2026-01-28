El 'Premio 19 Capitales Histórico' de autos clásicos abrió sus inscripciones

La edición 2026 del premio, organizada por Automóvil Club del Uruguay, partirá desde Montevideo y recorrerá, como siempre, las 19 capitales departamentales

Declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de interés deportivo por la Secretaría Nacional de Deporte, el Premio 19 Capitales Histórico es una de las competencias más relevantes del automovilismo histórico en la región.

La edición 2026 del premio, organizada por el Automóvil Club del Uruguay, partirá desde Montevideo y recorrerá, como siempre, las 19 capitales departamentales, con finales de las distintas etapas en Colonia, Salto, Rivera, Cerro Largo y Maldonado. La prueba constará de seis etapas: la primera partirá desde Montevideo hacia Colonia, la segunda unirá Colonia con Salto, la tercera será en el tramo entre Salto y Rivera, la cuarta entre Rivera y Melo, la quinta, el 27 de febrero, desde Melo hasta Maldonado y la última etapa regresará desde Maldonado hacia Montevideo para cerrar el premio.

En total, la prueba alcanzará un recorrido aproximado de 2.500 kilómetros entre caminos nacionales, secundarios y vecinales. Si bien la largada oficial será el 23 de febrero, el día anterior habrá una largada simbólica abierta a todo público

Pilotos nacionales e internacionales participarán en la competencia con el fin de poner en valor la memoria, identidad y valor del automovilismo uruguayo e impulsar la pasión por los vehículos clásicos.

Los automóviles habilitados para participar son aquellos que hayan competido en el Gran Premio 19 Capitales entre 1968 y 1981, y se incluirán modelos hasta el año 1985. El foco no estará puesto en la velocidad máxima, sino en la precisión, la constancia y la elegancia.