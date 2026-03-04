El Teatro Solís trae una nueva edición de Ellas en la Delmira durante marzo

La sala Delmira Agustini del Teatro Solís no necesita gigantografías ni pictografías para volverse política. Desde 2017, cada marzo, se transforma en una caja de resonancia donde las mujeres en el teatro toman la palabra y la sostienen.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El ciclo Ellas en la Delmira nació como una apuesta a visibilizar la creación escénica femenina en un mes en el que, si bien suele llenarse de consignas, el contenido importa. La mayoría de las propuestas inscriptas en este ciclo son unipersonales escritos, dirigidos y protagonizados por mujeres uruguayas que se plantan en escena con humor, inteligencia y una mirada incómoda sobre aquello que la cultura naturalizó durante mucho tiempo.

La idea del teatro en este contexto es más la de desmontar historias que la de contarlas. Monólogos sobre maternidad lejos de postales edulcoradas; relatos sobre violencia y desigualdad; biografías de mujeres históricas, reales, que reclaman lugar en el relato oficial; y voces invisibilizadas.

La edición de 2026 es la décima y reafirma esa identidad con títulos como Madres, Yo soy Fedra, La Celestina y Frida, que buscan que no se cierre la conversación, sino que se expanda hacia fuera del teatro.

Un espacio de cuidados gratuito para niñas y niños acompaña la programación, porque hablar de género también implica preguntarse quién puede —y quién no— sentarse en una butaca a las ocho de la noche en días entre semana.

Madres, del 5 al 7 de marzo

Dos creadoras —Andrea Arobba (que también actúa) y Mariana Percovich— cruzan trayectorias para desmontar la maternidad. La obra, nacida para celebrar los 10 años de Ellas en la Delmira, convierte el escenario en un territorio de tensión donde el dolor y la desmesura materna dejan de ser dulces y se vuelven fuerza crítica capaz de desafiar al poder y el patriarcado.

Teatro soLIS MADRES

Jueves 5 y viernes 6 de marzo, 21 h, y sábado 7 de marzo, 19 h y 21 h. Entradas a 650 pesos disponibles en Tickantel y boletería del teatro.

Yo soy Fedra, del 12 al 15 de marzo

Con texto de Marianella Morena, una Fedra contemporánea expone el amor como herida socialmente censurada, porque podemos faltar al trabajo por gripe, pero no por desamor. En un dormitorio con público reducido, el mito se vuelve carne a través de la actuación de Noelia Campo. La presión por la belleza, los tiempos de la fertilidad y la corrección política matan a Fedra, a través de acciones hiperrealistas y confesiones sin filtro, pero renace en escena.

teatro solis noelia campo fedra

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de marzo, 21 h, y domingo 15 de marzo, 19.30 h. Entradas a 650 pesos disponibles en Tickantel o boletería del teatro.

La Celestina, del 19 al 22 de marzo

Lita sostiene —literalmente— una escenografía que amenaza con aplastarla mientras las voces del clásico de Fernando de Rojas la atraviesan. Es una Celestina pasada por el filtro del clown; una tragicomedia física y desbordada, donde todo pende de un hilo, con la actuación de Julieta Daga.

clown teatro solis

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo, 21 h, y domingo 22 de marzo, 19.30 h. Entradas a 650 pesos disponibles en Tickantel o boletería del teatro.

Frida, del 26 al 29 de marzo

En pleno Día de Muertos, Frida (Laura Azcurra) cocina, arma su altar y abre la puerta a sus fantasmas. Entre recetas y recuerdos, repasa su infancia, su vínculo con Diego Rivera, sus ideas sobre el arte y los países que la marcaron. El accidente, la muerte y el deseo atraviesan este monólogo intenso —entre dolor y pasión— que es, además, la obra sobre Frida más representada en el mundo.

frida teatro solis

Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de marzo, 21 h, y domingo 29 de marzo, 19.30 h. Entradas a 650 pesos disponibles en Tickantel o boletería del teatro.