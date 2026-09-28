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El Teatro Solís y la Comedia Nacional exhiben vestidos diseñados por Federico García Lorca

Las piezas permanecieron separadas durante años en el depósito de vestuario de la Comedia Nacional, sin conocerse su procedencia exacta

Garcia Lorca
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el marco del Día del Patrimonio, en el escenario de la sala principal del Teatro Solís se exhibirá un conjunto de nueve vestidos diseñados por Federico García Lorca para La zapatera prodigiosa, su obra estrenada en 1930 en Madrid con Margarita Xirgu y Alejandro Maximino como protagonistas.

Los vestidos fueron identificados recientemente en el acervo de vestuario de la Comedia Nacional. Entre ellos se encuentra uno atribuido a Xirgu.

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Las piezas permanecieron separadas durante años en el depósito de vestuario de la Comedia Nacional, sin conocerse su procedencia exacta. Fue una investigación de Sergio Marcelo de los Santos la que permitió identificarlas mediante comparación de fotografías entre aquella puesta y los bocetos realizados por Lorca.

Una vez detectado su origen, los vestidos fueron acondicionados en una pasantía de conservación textil de la carrera de Diseño de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu.

La exposición organizada por la Comedia Nacional, la EMAD y el Teatro Solís presentará también fotografías, bibliografía y un video que muestra el proceso de conservación y documentación desarrollado durante la pasantía.

Sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 11 a 16 h en el escenario de la sala principal del Teatro Solís.

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