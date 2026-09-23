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La Comedia Nacional cierra el año con 'El teatro' de Pascal Rambert en el Solís

Esta tercera colaboración del director y guionista francés con la Comedia Nacional marcará el cierre de la temporada 2026 y contará con la participación de todo el elenco estable de la compañía

Director francés Pascal Rambert.

Director francés Pascal Rambert.

FOTO

Estudio Altamirano
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con la dirección y el guión del reconocido creador francés Pascal Rambert, la sala principal del Teatro Solís será la sede de El teatro, que marcará el cierre de la temporada 2026 de la Comedia Nacional y contará con la participación de todo el elenco estable de la compañía.

La obra transcurre durante las horas previas a una gran celebración que llevará adelante un elenco. Los integrantes preparan homenajes y despedidas y, en el medio, afloran viejos amores, reclamos, heridas y lo que nunca se dijo.

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El teatro propone una mezcla entre humor y conmoción a través de una ficción sobre una comunidad que celebra su construcción colectiva y que, al hacerlo, enfrenta al espectador con su propia historia.

Pascal Rambert.

Pascal Rambert.

Escritor, coreógrafo y director, Rambert ha colaborado en dos ocasiones anteriores con la Comedia Nacional, ambas en 2024. Primero, dirigió Finlandia, su primera creación con la compañía; y luego su obra Ensayo salió a escena en Montevideo, con dirección de Anthony Fletcher.

Este 2026 llega con un espectáculo que forma parte de Theater Project, una iniciativa que se viene desarrollando desde 2018 en distintas compañías del mundo. Algunas de las sedes desde su creación fueron el Teatro Nacional D. Maria II de Portugal, la Comédie-Française, el Teatro Alemán Estatal de Timioara en Rumania, y el Teatro Nacional Croata Ivan pl. Zajc de Rijeka. En cada obra, Rambert reúne a una compañía en torno a una celebración y construye, a partir de ese encuentro, una historia original.

La puesta en escena de El teatro tendrá también un significado especial ya que marcará la despedida de Alejandra Wolff del elenco estable de la Comedia Nacional, después de casi tres décadas de trayectoria en la institución.

El preestreno de la obra será en dos funciones el viernes 2 y sábado 3 de octubre y lo recaudado irá a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís.

Viernes 2 y sábado 3 de octubre (preestreno). Viernes 9 de octubre a las 20 h(FIDAE). A partir del 22 de octubre, de jueves a sábados a las 20 h y domingos a las 19 h en la Sala Principal del Teatro Solís. Entradas de 400 a 800 pesos, disponibles en Tickantel y boletería del teatro.

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