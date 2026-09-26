¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Medallas, récords y debuts: 11 hitos de Uruguay en los Odesur

Los resultados y protagonistas que ayudan a dimensionar la histórica participación uruguaya en Santa Fé

Odesur

FOTO

COU
Búsqueda | Santiago Perroni
Por Santiago Perroni
Editor de Galería

Uruguay participa en los Juegos Suramericanos desde 1978, cuando la competencia todavía se llamaba Juegos Cruz del Sur. Casi cinco décadas después, Santa Fe sumó nuevas páginas a esa historia: una delegación de 338 deportistas, medallas en disciplinas diversas, récords, debuts y algunos resultados inéditos. Más allá de la cantidad de podios, la edición dejó varias marcas que vale la pena detenerse a mirar.

Estos son 11 momentos destacados de Uruguay en los Juegos Suramericanos (Odesur).

Leé además

bruno cetraro, semifinalista de remo en los juegos olimpicos: el hombre que deja de aprender esta frito
París 2024

Bruno Cetraro, semifinalista de remo en los Juegos Olímpicos: "El hombre que deja de aprender está frito"

Por Leonel García
Luana Grajales. 
Talento de alto vuelo

Gimnasia artística uruguaya: ¿qué hay detrás de los históricos logros de la generación juvenil?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
flag football: el deporte que busca crecer en uruguay y suena con llegar a los juegos olimpicos
Ajedrez a toda velocidad

'Flag football': el deporte que busca crecer en Uruguay y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

Por Santiago Perroni

1. El nuevo techo

Hígor Ensslin y Juan Artía.

Hígor Ensslin y Juan Artía.

Uruguay superó su mejor actuación histórica en los Juegos Odesur. Con la medalla de bronce de Juan Artía e Hígor Ensslin en pádel, el viernes 25 la delegación llegó a 52 preseas y dejó atrás el récord de 51 conseguido en Rosario 1982, hace 44 años.

Con 54 medallas en total —17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce—, la delegación terminó sexta en el medallero general.

2. Más de 400 medallas

Santiago Catrofe.

Santiago Catrofe.

El hito llegó el 22 de setiembre: el oro de Santiago Catrofe en los 10.000 metros fue la medalla 400 de Uruguay en la historia de los Juegos Suramericanos y el bronce del hockey masculino, minutos después, llevó la cuenta a 401. Uruguay había llegado a Santa Fe con 369 medallas, acumuladas desde su primera participación en la edición inaugural de La Paz en 1978.

3. Remo con proyección olímpica

Remeros uruguayos.

Remeros uruguayos.

El remo fue una de las grandes fuentes de medallas para el país. En la modalidad tradicional consiguió seis oros, dos platas y cinco bronces, con triunfos de Felipe Klüver en single peso ligero, el cuatro sin timonel, el ocho con timonel masculino, el single abierto de Bruno Cetraro, el cuatro pares y el ocho mixto con timonel.

A eso se sumó el remo coastal beach sprint, que debutó en el programa de los Odesur y dejó un oro y una plata para Uruguay: Zoe Acosta y Romina Cetraro ganaron el doble femenino, mientras que Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron segundos en el doble masculino.

4. Oro histórico en natación

Angelina Solari.

Angelina Solari.

Con apenas 18 años, Angelina Solari fue la encargada de darle a Uruguay su primera medalla de oro en estos juegos. La nadadora ganó los 100 metros libres con un tiempo de 55.41 segundos, récord nacional y, por primera vez en su carrera, por debajo de la barrera de los 56 segundos. De esta forma, se cortó una racha de 32 años sin que una mujer uruguaya consiguiera una medalla en natación en los Odesur. La última había sido Erica Graff, en 1994.

5. El medallista más veterano

Federico Daners.

Federico Daners.

A los 55 años, Federico Daners se convirtió en el medallista uruguayo más longevo de estos Odesur. Junto a su caballo SVR Nagasaki, ganó el bronce en el concurso completo de equitación, una prueba que combina tres etapas: adiestramiento, cross country y salto de obstáculos. Fue un resultado histórico para la disciplina: la propia Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres lo calificó como un hito para el deporte ecuestre nacional.

Por su parte, en el último día de competencia, Juan Manuel Luzardo ganó el oro en salto ecuestre.

6. Primera medalla en esports

Equipo uruguayo de Valorant.

Equipo uruguayo de Valorant.

El equipo celeste del videojuego Valorant consiguió el bronce en una edición que incorporó por primera vez los esports al programa de los Juegos Suramericanos. Uruguay cayó ante Chile en semifinales y luego venció a Argentina para quedarse con el tercer puesto.

7. Atletismo con récords

Los medallistas Emiliano Lasa, Santiago Catrofe, Valentín Soca y Déborah Rodríguez.

Los medallistas Emiliano Lasa, Santiago Catrofe, Valentín Soca y Déborah Rodríguez.

El atletismo uruguayo tuvo una de sus postales más fuertes con el 1-2 en los 5.000 metros: Valentín Soca se quedó con el oro y Santiago Catrofe con la plata. Soca, además, batió el récord de los Juegos, con un tiempo de 13:26.53. La marca anterior de los Juegos pertenecía al propio Catrofe, desde Asunción 2022.

Catrofe ya había tenido su propio momento de récord unos días antes, al ganar los 10.000 metros en 28:16.79 y bajar la marca de campeonato que estaba vigente desde 2014. Así, entre ambos sumaron cuatro medallas: Soca ganó los 1.500 y 5.000 metros, mientras Catrofe consiguió el oro en 10.000 y la plata en 5.000.

Con seis medallas en estos Odesur, el atletismo superó a la natación y quedó como el deporte uruguayo más premiado en la historia de los Juegos.

8. Debut en nado sincronizado

Nado sincronizado.

Nado sincronizado.

No hubo medalla, pero sí un resultado para mirar de cerca. Uruguay compitió en los Juegos Suramericanos con un equipo de natación artística y terminó cuarto en la competencia por equipos. En el dueto, Agustina Medina y Lucía Ververis fueron quintas, después de haber quedado terceras de forma provisoria en la rutina técnica. El equipo uruguayo estuvo conformado por ocho nadadoras.

9. Oros y más oros

Thomas Silva.

Thomas Silva.

El viernes 18 de setiembre Uruguay tuvo una de sus jornadas más productivas, con tres medallas de oro en tres disciplinas diferentes. Julieta Mautone ganó en pistola de aire de 10 metros en tiro y, antes de la final, estableció el récord de los juegos en la clasificación, con 575 puntos sobre 600. En ciclismo de ruta, Thomas Silva se quedó con el oro tras completar los 168 kilómetros en 3:32:19, mientras que en boxeo Lucas Fernández venció al ecuatoriano Billy Arias por 4-1 en la final de hasta 55 kilos.

Una semana después, el viernes 25, Matías Otero ganó el oro en canotaje y Julián Schweizer hizo lo propio en surf.

10. Primera medalla del hockey masculino

Matías Pereiro.

Matías Pereiro.

Los Cimarrones esperaron hasta su sexta participación para subirse al podio de los Odesur. Uruguay empató 1-1 con Brasil en el partido por el bronce y se impuso en los shootouts, con Rodrigo Castro como una de las figuras de la definición. Fue la primera medalla del hockey masculino uruguayo en la historia de los Juegos Suramericanos.

El empate llegó a poco más de un minuto del final, con un gol de Federico Galindo, y en la definición Matías Pereiro convirtió el penal decisivo. El propio jugador contó después que fue su último partido con la selección, tras 16 años con la camiseta celeste.

11. La mayor presencia femenina

Julieta Mautone, oro en tiro.

Julieta Mautone, oro en tiro.

Nunca hubo tantas mujeres uruguayas en unos Juegos Suramericanos. De los 338 deportistas que integraron la delegación, 153 fueron mujeres, frente a las 138 que habían participado en Asunción 2022. Fue la primera vez que Uruguay superó la barrera de las 150 representantes femeninas en los Odesur.

El crecimiento se ve al mirar hacia atrás: fueron 60 mujeres en Medellín 2010, 100 en Santiago 2014, 86 en Cochabamba 2018 y 138 en Asunción. En Santa Fe, las mujeres representaron el 45% de la delegación uruguaya.

Selección semanal
Ahorro

Gremio bancario propone crear “Plataforma Oficial de Crowdfunding” y “Billetera de Inversión Nacional”

Por Redacción Búsqueda
Religión

La visita de León XIV es una “ola positiva” para Uruguay, donde aún quedan resabios del “antiguo laicismo, medio trasnochado”

Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga
Capacitación

Inefop cambia “paradigma” para “ser muy certero” en definir oferta de cursos e impactar en el empleo

Por Redacción Búsqueda
Transporte fluvial

En la puja con Buquebus por ruta Montevideo-Buenos Aires, Colonia Express destaca su peso comercial

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Orgullo y dignidad: una nueva Marcha de la Diversidad
15 Fotos

Orgullo y dignidad: una nueva Marcha de la Diversidad

Por Redacción Galería
Katy Perry y Justin Trudeau recorrieron la colección de Star Wars en la gala de apertura del Lucas Museum of Narrative Art.

Lucas Museum abrió sus puertas en Los Ángeles en una gala repleta de celebridades

Por Redacción Galería
Adam Clayton, Bono, The Edge y Larry Mullen Jr. fotografiados en 2026.
Video

Cincuenta años de U2, el mejor rock viene de Irlanda

Por Redacción Galería
Un picnic para recibir la primavera en Parque Rodó

Un picnic para recibir la primavera en Parque Rodó

Por Redacción Galería