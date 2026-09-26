Medallas, récords y debuts: 11 hitos de Uruguay en los Odesur

Uruguay participa en los Juegos Suramericanos desde 1978, cuando la competencia todavía se llamaba Juegos Cruz del Sur. Casi cinco décadas después, Santa Fe sumó nuevas páginas a esa historia: una delegación de 338 deportistas, medallas en disciplinas diversas, récords, debuts y algunos resultados inéditos. Más allá de la cantidad de podios, la edición dejó varias marcas que vale la pena detenerse a mirar.

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Ajedrez a toda velocidad 'Flag football': el deporte que busca crecer en Uruguay y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos

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Uruguay superó su mejor actuación histórica en los Juegos Odesur. Con la medalla de bronce de Juan Artía e Hígor Ensslin en pádel, el viernes 25 la delegación llegó a 52 preseas y dejó atrás el récord de 51 conseguido en Rosario 1982, hace 44 años.

Con 54 medallas en total —17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce—, la delegación terminó sexta en el medallero general.

El hito llegó el 22 de setiembre: el oro de Santiago Catrofe en los 10.000 metros fue la medalla 400 de Uruguay en la historia de los Juegos Suramericanos y el bronce del hockey masculino, minutos después, llevó la cuenta a 401. Uruguay había llegado a Santa Fe con 369 medallas, acumuladas desde su primera participación en la edición inaugural de La Paz en 1978.

3. Remo con proyección olímpica

Remeros uruguayos. COU

El remo fue una de las grandes fuentes de medallas para el país. En la modalidad tradicional consiguió seis oros, dos platas y cinco bronces, con triunfos de Felipe Klüver en single peso ligero, el cuatro sin timonel, el ocho con timonel masculino, el single abierto de Bruno Cetraro, el cuatro pares y el ocho mixto con timonel.

A eso se sumó el remo coastal beach sprint, que debutó en el programa de los Odesur y dejó un oro y una plata para Uruguay: Zoe Acosta y Romina Cetraro ganaron el doble femenino, mientras que Marcos Sarraute y Martín Zócalo fueron segundos en el doble masculino.

4. Oro histórico en natación

Angelina Solari. COU

Con apenas 18 años, Angelina Solari fue la encargada de darle a Uruguay su primera medalla de oro en estos juegos. La nadadora ganó los 100 metros libres con un tiempo de 55.41 segundos, récord nacional y, por primera vez en su carrera, por debajo de la barrera de los 56 segundos. De esta forma, se cortó una racha de 32 años sin que una mujer uruguaya consiguiera una medalla en natación en los Odesur. La última había sido Erica Graff, en 1994.

5. El medallista más veterano

Federico Daners. COU

A los 55 años, Federico Daners se convirtió en el medallista uruguayo más longevo de estos Odesur. Junto a su caballo SVR Nagasaki, ganó el bronce en el concurso completo de equitación, una prueba que combina tres etapas: adiestramiento, cross country y salto de obstáculos. Fue un resultado histórico para la disciplina: la propia Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres lo calificó como un hito para el deporte ecuestre nacional.

Por su parte, en el último día de competencia, Juan Manuel Luzardo ganó el oro en salto ecuestre.

6. Primera medalla en esports

Equipo uruguayo de Valorant. COU

El equipo celeste del videojuego Valorant consiguió el bronce en una edición que incorporó por primera vez los esports al programa de los Juegos Suramericanos. Uruguay cayó ante Chile en semifinales y luego venció a Argentina para quedarse con el tercer puesto.

7. Atletismo con récords

Los medallistas Emiliano Lasa, Santiago Catrofe, Valentín Soca y Déborah Rodríguez. COU

El atletismo uruguayo tuvo una de sus postales más fuertes con el 1-2 en los 5.000 metros: Valentín Soca se quedó con el oro y Santiago Catrofe con la plata. Soca, además, batió el récord de los Juegos, con un tiempo de 13:26.53. La marca anterior de los Juegos pertenecía al propio Catrofe, desde Asunción 2022.

Catrofe ya había tenido su propio momento de récord unos días antes, al ganar los 10.000 metros en 28:16.79 y bajar la marca de campeonato que estaba vigente desde 2014. Así, entre ambos sumaron cuatro medallas: Soca ganó los 1.500 y 5.000 metros, mientras Catrofe consiguió el oro en 10.000 y la plata en 5.000.

Con seis medallas en estos Odesur, el atletismo superó a la natación y quedó como el deporte uruguayo más premiado en la historia de los Juegos.

8. Debut en nado sincronizado

Nado sincronizado. COU

No hubo medalla, pero sí un resultado para mirar de cerca. Uruguay compitió en los Juegos Suramericanos con un equipo de natación artística y terminó cuarto en la competencia por equipos. En el dueto, Agustina Medina y Lucía Ververis fueron quintas, después de haber quedado terceras de forma provisoria en la rutina técnica. El equipo uruguayo estuvo conformado por ocho nadadoras.

9. Oros y más oros

Thomas Silva. COU

El viernes 18 de setiembre Uruguay tuvo una de sus jornadas más productivas, con tres medallas de oro en tres disciplinas diferentes. Julieta Mautone ganó en pistola de aire de 10 metros en tiro y, antes de la final, estableció el récord de los juegos en la clasificación, con 575 puntos sobre 600. En ciclismo de ruta, Thomas Silva se quedó con el oro tras completar los 168 kilómetros en 3:32:19, mientras que en boxeo Lucas Fernández venció al ecuatoriano Billy Arias por 4-1 en la final de hasta 55 kilos.

Una semana después, el viernes 25, Matías Otero ganó el oro en canotaje y Julián Schweizer hizo lo propio en surf.

10. Primera medalla del hockey masculino

Matías Pereiro. COU.

Los Cimarrones esperaron hasta su sexta participación para subirse al podio de los Odesur. Uruguay empató 1-1 con Brasil en el partido por el bronce y se impuso en los shootouts, con Rodrigo Castro como una de las figuras de la definición. Fue la primera medalla del hockey masculino uruguayo en la historia de los Juegos Suramericanos.

El empate llegó a poco más de un minuto del final, con un gol de Federico Galindo, y en la definición Matías Pereiro convirtió el penal decisivo. El propio jugador contó después que fue su último partido con la selección, tras 16 años con la camiseta celeste.

11. La mayor presencia femenina

Julieta Mautone, oro en tiro. COU

Nunca hubo tantas mujeres uruguayas en unos Juegos Suramericanos. De los 338 deportistas que integraron la delegación, 153 fueron mujeres, frente a las 138 que habían participado en Asunción 2022. Fue la primera vez que Uruguay superó la barrera de las 150 representantes femeninas en los Odesur.

El crecimiento se ve al mirar hacia atrás: fueron 60 mujeres en Medellín 2010, 100 en Santiago 2014, 86 en Cochabamba 2018 y 138 en Asunción. En Santa Fe, las mujeres representaron el 45% de la delegación uruguaya.