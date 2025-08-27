¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

'Es solo el viento afuera' aborda el suicidio a través de un relato envolvente y humano

Las huellas emocionales del dolor a través de la puesta en escena de Carla Grabino y Paola Venditto en el Teatro Circular

Es solo el viento afuera, con las actuaciones de Carla Grabino, Gustavo Bianchi y Moré, en el Teatro Circular

Es solo el viento afuera, con las actuaciones de Carla Grabino, Gustavo Bianchi y Moré, en el Teatro Circular

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El alcance de un evento trágico se puede asimilar al efecto de las ondas concéntricas que produce una piedra en el agua. Esa situación compleja es lo que inspiró el texto de Es solo el viento afuera, una obra de teatro escrita por Carla Grabino y dirigida por Paola Venditto, que se presenta en el Teatro Circular.

A partir del suicidio de un personaje que no aparece pero que es central, la obra trata sobre las huellas emocionales que deja el dolor, explorando temas como la salud mental, el duelo y los vínculos rotos. La vida interior de una adolescente devuelve el reflejo de un mundo que ningún adulto fue capaz de hacerlo habitable.

Leé además

Hospital de Treinta y Tres.
Salud mental

Alto desempleo y difícil acceso a especialistas: la realidad del departamento con mayor tasa de suicidios

Por Leonel García
Es solo el viento afuera More

Con un elenco integrado por la propia Carla Grabino, Gustavo Bianchi y Moré, la puesta en escena es íntima, envolvente y humana. La dirección de Venditto pone el foco en las actuaciones y en el poder del encuentro escénico entre artistas, personajes y los temas que atraviesa la sociedad.

Sábados 20:30 horas y domingos 19 horas en el Teatro Circular. Entradas a 600 pesos, disponibles en Redtickets y boletería de la sala.

Selección semanal
Conflicto en Medio Oriente

“Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

Por Juan Francisco Pittaluga
Fuerzas Armadas

El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

Por Juan Francisco Pittaluga
Sistema financiero

El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

Por Redacción Búsqueda
Justicia

Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

TE PUEDE INTERESAR

Sanguche 

7 lugares nuevos para comer bien y lindo en Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Por Federica Chiarino Vanrell
Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Por Patricia Mántaras de la Orden
Este 25 de agosto se cumple el aniversario número 100 del Palacio Legislativo, historia centenaria contada y celebrada a través de un cuidado proceso de restauración en el que se buscó preservar las piezas originales.

Secretos a la vista del Palacio Legislativo: la piezas originales que forman parte de su acervo

Por Milene Breito