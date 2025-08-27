'Es solo el viento afuera' aborda el suicidio a través de un relato envolvente y humano

El alcance de un evento trágico se puede asimilar al efecto de las ondas concéntricas que produce una piedra en el agua. Esa situación compleja es lo que inspiró el texto de Es solo el viento afuera, una obra de teatro escrita por Carla Grabino y dirigida por Paola Venditto, que se presenta en el Teatro Circular.
A partir del suicidio de un personaje que no aparece pero que es central, la obra trata sobre las huellas emocionales que deja el dolor, explorando temas como la salud mental, el duelo y los vínculos rotos. La vida interior de una adolescente devuelve el reflejo de un mundo que ningún adulto fue capaz de hacerlo habitable.
Con un elenco integrado por la propia Carla Grabino, Gustavo Bianchi y Moré, la puesta en escena es íntima, envolvente y humana. La dirección de Venditto pone el foco en las actuaciones y en el poder del encuentro escénico entre artistas, personajes y los temas que atraviesa la sociedad.
Sábados 20:30 horas y domingos 19 horas en el Teatro Circular. Entradas a 600 pesos, disponibles en Redtickets y boletería de la sala.