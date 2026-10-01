Estas son las mejores series del siglo XXI según 'The New York Times'

El diario The New York Times acaba de publicar el ranking de las 100 mejores series estrenadas desde el 1 de enero de 2000, basado en la opinión de más de 500 estrellas influyentes, showrunners, profesionales técnicos, ejecutivos y otros expertos del sector.

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La selección recorre la cultura popular del siglo XXI, que incluye programas clásicos que se emitían por televisión y otros que llegaron con el auge del streaming.

Adam Scott, Bryan Cranston, Colman Domingo, Elisabeth Moss, Jason Bateman y Rose Byrne, Lena Dunham, Noah Hawley, entre otros, votaron para componer la lista, que, por supuesto, puede ser largamente debatible.

Mientras que Gilmore Girls, de Amy Sherman-Palladino (2000-2007), ocupa el puesto 99, la versión estadounidense de The Office, de Greg Daniels (2005-2013), es la serie número 11 en el ranking y la original, The Office U.K., de Ricky Gervais y Stephen Merchant (2001-2003), sube hasta el lugar 16, con un claro sesgo marcado por un jurado integrado mayoritariamente por estadounidenses.

Asimismo, en los primeros lugares aparecen series archiconocidas con un gran acervo de capítulos y temporadas, como Lost, de J. J. Abrams, Damon Lindelof y Jeffrey Lieber (2004-2010), o Arrested Development, de Mitchell Hurwitz (2003-2019), junto con miniseries como I May Destroy You, de Michaela Coel (2020), y Chernobyl ,de Craig Mazin (2019).

En el medio, en el puesto 21, se encuentra The White Lotus, de Mike White, serie que lleva estrenadas tres temporadas cortas desde 2021 y que ya anunció una cuarta para el primer semestre de 2027.

Aquí los primeros 10 puestos:

1. Breaking Bad (2008–2013)

Creada por: Vince Gilligan.

La serie sigue a Walter White, un profesor de química convertido en fabricante de drogas, y a Jesse Pinkman, su antiguo alumno y socio. La resolución de problemas técnicos relacionados con la producción de metanfetamina impulsa la trama, pero el eje central es la transformación moral de Walter: un hombre con cáncer y problemas económicos que se adentra progresivamente en el mundo criminal. La serie explora la codicia, la ambición y la transformación de una persona en villano. Está disponible en Netflix.

2. The Wire (2002–2008)

Creada por: Vince Gilligan.

Drama original de HBO ambientado en Baltimore que reúne a policías, narcotraficantes, trabajadores portuarios y funcionarios electos en medio de una profunda crisis urbana. La serie presenta una mirada compleja sobre distintos sectores de la ciudad y busca construir personajes que parezcan personas reales, mientras aborda la realidad social estadounidense con una mirada rigurosa y crítica.

3. Mad Men (2007–2015)

Creada por: Matthew Weiner.

Ambientada en la industria publicitaria de Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970, la serie sigue a personajes con secretos, recuerdos y experiencias del pasado. A través de quienes crean campañas publicitarias, aborda también los deseos, miedos y aspiraciones de la sociedad estadounidense y los cambios personales que ocurren en una época de transformación. Está disponible en Disney+.

4. Succession (2018–2023)

Creada por: Jesse Armstrong.

Drama de HBO centrado en la familia Roy y sus disputas por el poder y la herencia de Logan Roy, un multimillonario hecho a sí mismo. Sus cuatro hijos compiten y conspiran entre sí mientras atraviesan conflictos familiares, empresariales, matrimoniales y políticos. La serie presenta a personajes profundamente dañados y ambiciosos y utiliza sus luchas por el poder para explorar la naturaleza humana.

5. Fleabag (2016–2019)

Creada por: Phoebe Waller-Bridge.

Comedia dramática de dos temporadas creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Sigue a una mujer autodestructiva y sexualmente compulsiva y combina humor, tragedia y rupturas de la cuarta pared. La serie aborda el duelo, el romance y el paso a la adultez durante los 30 años. Está disponible en Prime Video.

6. Game of Thrones (2011–2019)

Creada por: David Benioff y D. B. Weiss. La serie fue desarrollada por ambos a partir de las novelas de George R. R. Martin.

Épica sobre distintos clanes que luchan por el poder mientras se aproxima una amenaza apocalíptica. Destaca por sus ejércitos, dragones y criaturas de hielo, pero también por sus guiones llenos de giros, su mundo narrativo y las actuaciones de su elenco. Disponible en HBO Max.

7. Veep (2012–2019)

Creada por: Armando Iannucci.

Comedia política de HBO protagonizada por Julia Louis-Dreyfus como Selina Meyer, una vicepresidenta insegura y profundamente ambiciosa. La serie se caracteriza por la gran cantidad de humor por minuto, su lenguaje provocador y una sátira política que terminó resultando especialmente premonitoria.

8. 30 Rock (2006–2013)

Creada por: Tina Fey.

Comedia satírica sobre el mundo de la televisión que retrata con humor absurdo y agudo a distintos personajes de la industria: una productora comprometida con su trabajo, un empleado ingenuo, figuras del espectáculo narcisistas y un jefe brillante pero tóxico. Está disponible en Netflix.

9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

Creada por: Larry David.

Larry David recorre Los Ángeles enfrentándose a situaciones cotidianas y a personas que infringen su particular código de conducta. La serie convierte sus conflictos por cuestiones aparentemente menores —como abusar de las muestras gratis, colarse en una fila o lidiar con empleados desagradables— en una comedia basada en la incomodidad y el absurdo. Disponible en HBO Max.

10. Atlanta (2016–2022)

Creada por: Donald Glover.

Serie surrealista de Donald y Stephen Glover vinculada al mundo del hip-hop y la cultura negra estadounidense. Sigue a un grupo de artistas y personas cercanas a ellos, desde casas donde se produce trap hasta giras internacionales. La historia se mueve constantemente de lugar y tiempo y combina comedia y drama, con una mirada sobre la inestabilidad y lo extraño de la vida de sus personajes. Está disponible en Netflix.