Festival de Jazz de Montevideo: la capital uruguaya se vuelve polo jazzístico durante cuatro días

El Festival de Jazz de Montevideo regresa con una nueva edición durante cuatro días en los que diferentes salas de la ciudad ofrecerán una programación que va desde los homenajes hasta el repertorio más clásico del jazz, pasando por el swing gitano, la experimentación electroacústica y toda la vanguardia europea.
La Sala Zitarrosa combina tradición y nuevas generaciones
El jueves 4 de diciembre Hot Club de Montevideo junto con el chileno Juan Pablo Salvo estarán a cargo de la apertura del Festival en la Zitarrosa. El colectivo, fundado en 1950 —y considerado el movimiento de jazz más antiguo en actividad en Sudamérica—, celebra su 75° aniversario revisitando el legado del Quintette du Hot Club de France. Para la ocasión suman al joven trompetista chileno, ganador del premio Pulsar 2021 y una de las figuras más prometedoras del jazz contemporáneo en su país.
Hot Club conducirá además la jam session inaugural en El Patio MVD, un clásico de cada edición.
El viernes 5 es el turno de Italia, con el dúo de piano y saxofón de Giovanni Mirabassi y Rosario Giuliani, presentado por el Instituto Italiano de Cultura. Y el jueves 7 es la noche de los homenajes: Ibarra Quinteto —con Juan Ibarra al frente— interpretará la música de Wayne Shorter, y Chapital Cuarteto trabajará con composiciones de Jeff Beck.
La Alianza Francesa ambienta con jazz francés
También el viernes 5 Uruguay le presta escenario a un proyecto solista francés de percusión, cajas de ritmo y voz. El baterista, percusionista y compositor Cyril Atef trae Papatef, que combina groove, improvisación y un ritmo lúdico, en una experiencia performática de jazz.
Entre relecturas y nuevas búsquedas, el Teatro Solís también trae jazz
El sábado 6 la Orquesta Departamental de Canelones protagoniza un homenaje a George Gershwin y Kurt Weill, con repertorio adaptado para voz femenina, mientras que el viernes 8 el dúo de Gianluca Petrella y Pasquale Mirra traen Correspondence, afrobeat con trombón, vibráfono y electrónica, en uno de los conciertos más exploratorios del festival.
El domingo el violinista uruguayo Federico Nathan, radicado en Europa, presenta su proyecto más reciente, Diáspora.
Programación, actividades complementarias e información de horarios y precios en este link. Entradas disponibles en Tickantel.