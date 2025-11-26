¡Hola !

Fin de semana ‘gourmet’ y campestre en La Tahona

Gastronomía, música y vida al aire libre en la primera edición del festival Mesas de La Tahona, el sábado 29 y domingo 30 de noviembre

Mesas de la tahona

FOTO

@latahonabarrios
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Se estrena la nueva Casa de Campo de La Tahona con la primera edición de Mesas de La Tahona, un festival que engloba gastronomía, música y vida al aire libre. Este fin de semana el predio se llena de mesas con propuestas culinarias variadas, cocina en vivo, coctelería y una programación musical que incluye a Luciano Supervielle, Martín Buscaglia, Crupier Funk y más.

También habrá juegos, talleres y actividades pensadas para todas las edades. Las jornadas se completan con paseos por el lago, tirolesa, actividades en la granja y experiencias con caballos a cargo del club de equitación Cecade. Todo esto será en un entorno natural ideal para disfrutar entre amigos, familia e incluso con mascotas, ya que es un espacio pet friendly. Un sabroso y completo plan para despedir noviembre bajo el sol.

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre, de 11 a 23 horas, en Casa de Campo de La Tahona. Entrada libre con registro previo por Redtickets.

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

Jennifer Aniston aprovechó para reivindicar el trabajo de los creadores en medio de las transformaciones por la IA.
Video

Jennifer Aniston cuestionó la IA y Chase Infiniti fue la revelación en la gala Women in Hollywood

Por Redacción Galería
90 años en escena: el Ballet Nacional del Sodre reunió generaciones en una noche especial

90 años en escena: el Ballet Nacional del Sodre reunió generaciones en una noche especial

Por Katherine Kilian
Siete años después de que la actriz Thelma Fardin lo denunciara, el actor Juan Darthés fue sentenciado en junio del 2024 a la pena de seis años de prisión por abuso sexualmente agravado, una condena que la justicia de Brasil ratificó en marzo de este año. 

Thelma Fardin: “Soy de las poquísimas que consiguió justicia en la Justicia”

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
5 libros que exploran las relaciones, la sexualidad y la soledad

5 libros que exploran las relaciones, la sexualidad y la soledad

Por Redacción Galería