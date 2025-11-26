Fin de semana ‘gourmet’ y campestre en La Tahona

Se estrena la nueva Casa de Campo de La Tahona con la primera edición de Mesas de La Tahona, un festival que engloba gastronomía, música y vida al aire libre. Este fin de semana el predio se llena de mesas con propuestas culinarias variadas, cocina en vivo, coctelería y una programación musical que incluye a Luciano Supervielle, Martín Buscaglia, Crupier Funk y más.
También habrá juegos, talleres y actividades pensadas para todas las edades. Las jornadas se completan con paseos por el lago, tirolesa, actividades en la granja y experiencias con caballos a cargo del club de equitación Cecade. Todo esto será en un entorno natural ideal para disfrutar entre amigos, familia e incluso con mascotas, ya que es un espacio pet friendly. Un sabroso y completo plan para despedir noviembre bajo el sol.
Sábado 29 y domingo 30 de noviembre, de 11 a 23 horas, en Casa de Campo de La Tahona. Entrada libre con registro previo por Redtickets.