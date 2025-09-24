¡Hola !

‘Hamilton’, el musical clásico de Broadway, llega al cine

La versión filmada de Hamilton, la producción original de Broadway, se estrena este jueves 25 de setiembre

Hamilton musical 3

FOTO

Disney
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hamilton se define como una experiencia escénica cinematográfica inolvidable. La versión filmada de la producción original de Broadway combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante.

La historia narra el ascenso del fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, en su lucha por el honor, el amor y un legado que marcaría el rumbo de la nación. Basada en la aclamada biografía de Ron Chernow y con una banda sonora que mezcla hip-hop, jazz y R&B, Hamilton ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

El libreto original, la música y la letra pertenecen a Lin-Manuel Miranda, y el musical ha ganado importantes premios, entre los que destacan 11 Tony Awards y el Pulitzer de teatro.

Hamilton musical 2

Su llegada a los cines amplía la versión que ya está disponible en la plataforma Disney+, con la incorporación de Reuniting the Revolution, un prólogo exclusivo que incluye entrevistas inéditas con el elenco original y los creadores, quienes reflexionan sobre el impacto que el espectáculo ha tenido en sus vidas.

Filmada en el Richard Rodgers Theatre de Broadway en junio de 2016, la película transporta al público al mundo del espectáculo de una manera íntima y única.

En cines.

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera