‘Hamilton’, el musical clásico de Broadway, llega al cine

La versión filmada de Hamilton, la producción original de Broadway, se estrena este jueves 25 de setiembre
Hamilton se define como una experiencia escénica cinematográfica inolvidable. La versión filmada de la producción original de Broadway combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta emocionante.
La historia narra el ascenso del fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, en su lucha por el honor, el amor y un legado que marcaría el rumbo de la nación. Basada en la aclamada biografía de Ron Chernow y con una banda sonora que mezcla hip-hop, jazz y R&B, Hamilton ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.
El libreto original, la música y la letra pertenecen a Lin-Manuel Miranda, y el musical ha ganado importantes premios, entre los que destacan 11 Tony Awards y el Pulitzer de teatro.
Su llegada a los cines amplía la versión que ya está disponible en la plataforma Disney+, con la incorporación de Reuniting the Revolution, un prólogo exclusivo que incluye entrevistas inéditas con el elenco original y los creadores, quienes reflexionan sobre el impacto que el espectáculo ha tenido en sus vidas.
Filmada en el Richard Rodgers Theatre de Broadway en junio de 2016, la película transporta al público al mundo del espectáculo de una manera íntima y única.
En cines.