¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Juana Libros y Manso Café inauguran la temporada en La Pedrera con diferentes actividades

El programa organizado por la librería y el café inicia el 6 de enero con la presentación de la novela Los ahogados, de Emanuel Bremermann y continuará con el ciclo Cine en el Jardín

Juana libros
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Empezó la temporada de verano en La Pedrera y Juana Libros abre sus puertas en la calle principal con diferentes actividades, en conjunto con Manso Café & Bar.

El programa de la librería inicia el 6 de enero con la presentación de la novela Los ahogados, de Emanuel Bremermann, de la mano de la escritora Rosario Lázaro Igoa.

El viernes 9 comenzará Cine en el Jardín, un ciclo de cine nacional y regional con la curaduría de Mariana Viñoles y el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). Ese mismo día se proyectará Agarrame fuerte, con la presencia de Leticia Jorge, una de sus directoras, quien dialogará con el público.

El lunes 12, en tanto, se proyectará El tema del verano, de Pablo Stoll, quien también estará presente para interactuar con los asistentes.

Desde el 6 de enero en Juana Libros y Manso Café & Bar (calle principal y Turquesa, La Pedrera), entre las 18 y las 23 horas.

Selección semanal
Finanzas públicas

Calificadora japonesa ve una gestión fiscal “prudente” y ratifica nota a Uruguay

Por Ismael Grau
Turismo

Temporada de verano: supermercados de Punta del Este tienen “sobreprecio” cercano a 5% frente a Montevideo

Por Redacción Búsqueda
Inconstitucionalidad

Caso Andrés Ojeda: informe del Senado concluyó que solo las cámaras pueden definir que pierda su banca

Por Leonel García
Enseñanza

ANEP financia maestría en formación docente en universidad pública argentina y deja de lado a privadas uruguayas

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

25 ingredientes que cambiaron la forma de comer en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza
25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

25 apuntes sobre Uruguay Sub 200, el hito científico del año

Por Milene Breito Pistón
“El algoritmo es el antiperiodismo”
Video

“El algoritmo es el antiperiodismo”

Por Carolina Villamonte
25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

25 ideas uruguayas que se transformaron en emprendimientos exitosos en el último cuarto de siglo

Por Federica Chiarino Vanrell