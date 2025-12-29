Juana Libros y Manso Café inauguran la temporada en La Pedrera con diferentes actividades

Empezó la temporada de verano en La Pedrera y Juana Libros abre sus puertas en la calle principal con diferentes actividades, en conjunto con Manso Café & Bar.
El programa organizado por la librería y el café inicia el 6 de enero con la presentación de la novela Los ahogados, de Emanuel Bremermann y continuará con el ciclo Cine en el Jardín
El programa de la librería inicia el 6 de enero con la presentación de la novela Los ahogados, de Emanuel Bremermann, de la mano de la escritora Rosario Lázaro Igoa.
El viernes 9 comenzará Cine en el Jardín, un ciclo de cine nacional y regional con la curaduría de Mariana Viñoles y el apoyo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). Ese mismo día se proyectará Agarrame fuerte, con la presencia de Leticia Jorge, una de sus directoras, quien dialogará con el público.
El lunes 12, en tanto, se proyectará El tema del verano, de Pablo Stoll, quien también estará presente para interactuar con los asistentes.
Desde el 6 de enero en Juana Libros y Manso Café & Bar (calle principal y Turquesa, La Pedrera), entre las 18 y las 23 horas.