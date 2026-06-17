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Julieta Díaz y Diego Presa vuelven a presentarse en Montevideo

Una característica de sus espectáculos es que alternan sus propias canciones con versiones de grandes artistas rioplatenses

Julieta Díaz y Diego Presa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La argentina Julieta Díaz y el uruguayo Diego Presa, dúo musical nacido en 2020, vuelven a presentarse en Montevideo con su propuesta que fusiona poesía, canciones folk/pop acústicas y melodías íntimas.

Los artistas —que dieron shows varias veces en salas de Montevideo, como la Zitarrosa y el Sodre— editaron trabajos como el EP El revés de la sombra, galardonado en Uruguay con el premio Graffiti a Mejores compositores, y el álbum Río, en el que ampliaron su formato de presentaciones en vivo con banda completa.

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Una característica de sus espectáculos es que alternan sus propias canciones con versiones de grandes artistas rioplatenses como Eduardo Darnauchans y Alfredo Zitarrosa, entre otros.

La sinergia entre ambos surgió cuando la actriz empezó a seguir en redes sociales al músico en plena pandemia y le propuso hacer un tema juntos, un intercambio que dio origen al dúo rioplatense.

Ahora llegan por primera vez a la Sala Rondeau con un repertorio que recorre todos sus discos.

Sábado 18 de julio a las 21 h en Sala Rondeau. Entradas a 820 pesos por Redtickets.

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