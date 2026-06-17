Julieta Díaz y Diego Presa vuelven a presentarse en Montevideo

La argentina Julieta Díaz y el uruguayo Diego Presa, dúo musical nacido en 2020, vuelven a presentarse en Montevideo con su propuesta que fusiona poesía, canciones folk/pop acústicas y melodías íntimas.
Una característica de sus espectáculos es que alternan sus propias canciones con versiones de grandes artistas rioplatenses
La argentina Julieta Díaz y el uruguayo Diego Presa, dúo musical nacido en 2020, vuelven a presentarse en Montevideo con su propuesta que fusiona poesía, canciones folk/pop acústicas y melodías íntimas.
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Los artistas —que dieron shows varias veces en salas de Montevideo, como la Zitarrosa y el Sodre— editaron trabajos como el EP El revés de la sombra, galardonado en Uruguay con el premio Graffiti a Mejores compositores, y el álbum Río, en el que ampliaron su formato de presentaciones en vivo con banda completa.
Una característica de sus espectáculos es que alternan sus propias canciones con versiones de grandes artistas rioplatenses como Eduardo Darnauchans y Alfredo Zitarrosa, entre otros.
La sinergia entre ambos surgió cuando la actriz empezó a seguir en redes sociales al músico en plena pandemia y le propuso hacer un tema juntos, un intercambio que dio origen al dúo rioplatense.
Ahora llegan por primera vez a la Sala Rondeau con un repertorio que recorre todos sus discos.
Sábado 18 de julio a las 21 h en Sala Rondeau. Entradas a 820 pesos por Redtickets.