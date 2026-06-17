Los bares de Montevideo donde se vibra con el Mundial 2026

Pencas, banderas por doquier —desde los balcones hasta los ómnibus—, canciones de aliento, caras pintadas de celeste, blanco y amarillo, atención obsesiva a las estadísticas, cábalas inquebrantables, álbumes por completar e intercambios de figuritas. Esas son algunas de las formas en que se vive la mayor fiesta del fútbol internacional y, en estos primeros días de la Copa del Mundo, todas parecen convivir.

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El Mundial 2026, organizado por primera vez por tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá—, amplía la participación a 48 selecciones, suma 104 partidos y se extiende durante 39 días, para convertirse en la edición más larga de la historia.

Pero, entre los cambios, algunas costumbres permanecen invariables. Está quien prefiere ver los partidos en soledad; quien invita amigos a su casa y los recibe con un asado o una picada, según marque el reloj; y quien elige vivir cada encuentro en un bar porque disfruta la emoción de compartir 90 minutos con desconocidos que, al menos por un rato, vibran exactamente en su misma sintonía.

A continuación, una selección de bares montevideanos que se prepararon de manera especial para recibir a los hinchas. Con grandes pantallas, promociones, sorteos o actividades lúdicas, ofrecen una experiencia que trasciende lo puramente deportivo y vuelven a poner al bar en el centro de la vida barrial.

Hay bares que transmiten fútbol y hay bares que parecen construidos alrededor de él. Bar Dublin pertenece a la segunda categoría. Ubicado entre Parque Batlle y Buceo, comenzó como una cantina familiar y desde 2006 está en manos de Gonzalo Zárate, quien convirtió su pasión por el deporte en la identidad del lugar. Aunque su nombre remite a la capital irlandesa, el Dublin está lejos de ser un irish pub, en él se respira fútbol, cultura popular y vida de barrio.

Lo primero que llama la atención son sus paredes, que exhiben lo que empezó como una colección personal y fue creciendo, gracias a los aportes de clientes y amigos, hasta transformarse en una especie de museo futbolero. Hoy reúne 476 banderines de clubes y selecciones de distintas partes del mundo, más de 50 bufandas y decenas de camisetas enmarcadas, donadas por jugadores y visitantes.

La propuesta gastronómica gira en torno a la parrilla, las pizzas, las milanesas y las tablas para compartir, que son de las más elegidas para acompañar los partidos. Además de transmitir todos los encuentros, durante los de Uruguay el bar sortea camisetas diseñadas especialmente y organiza una penca abierta a sus clientes.

Varios días antes del debut celeste, el Dublin ya tenía todas sus mesas reservadas, señal del interés que produce vivir allí el torneo. Entre las reservas para el debut hubo incluso un grupo de ocho personas que viajó especialmente desde Libertad para ver el partido en el bar.

Ramón Anador 3431, Parque Batlle. Abierto lunes y martes de 18 a 1 h y de miércoles a domingos de 10 a 1 h. Reservas al 094 997 224. Instagram: @bar.dublin.

En el templo del fútbol uruguayo - 1930 Bar

1930 bar 10 1930 Bar.

Hay pocos lugares más apropiados para ver un partido que un estadio. Aunque no tenga vista al campo de juego, 1930 Bar cuenta con una ventaja desde el primer minuto: funciona dentro del Estadio Centenario, un emblema del fútbol.

El bar transmite todos los partidos del torneo, pero reserva una propuesta especial para los de Uruguay. En esas jornadas organiza un fan fest con pantalla gigante, juegos interactivos, sorteos, premios y distintas actividades pensadas para convertir cada fecha en una fiesta. Quienes lleguen con tiempo también pueden participar en el Paseo Celeste, una visita guiada por espacios habitualmente inaccesibles, como los vestuarios, el túnel de salida a la cancha y otros rincones cargados de historia.

Uno de los mayores atractivos del lugar son las mesas ubicadas sobre la tribuna América, que ofrecen una perspectiva poco habitual del estadio. A eso se suma una tienda oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde los visitantes pueden adquirir indumentaria y productos vinculados a la selección. Esa combinación entre gastronomía y patrimonio futbolístico explica buena parte de su éxito también entre visitantes extranjeros, que encuentran en el bar una forma de acercarse a uno de los grandes símbolos deportivos del Uruguay.

Av. Dr. Américo Ricaldoni 1861, Estadio Centenario, Parque Batlle. Abierto de martes a viernes de 9.30 a 17 h y sábados y domingos de 9.30 a 19 h. Tel.: 091 042 233. Instagram: @1930.bar.

El Mundial en una cava - Bar Tabaré

Con más de un siglo de historia, Bar Tabaré es un antiguo almacén y bar de barrio montevideano que ha logrado atravesar el paso del tiempo sin perder identidad. Fundado en 1919 por inmigrantes españoles, el local conserva su estética y su espíritu original, que hoy combina con una propuesta gastronómica contemporánea y una intensa agenda cultural.

Para los partidos de Uruguay, la acción se traslada a la cava ubicada en el subsuelo, un espacio destinado de forma habitual a shows musicales que durante el torneo se transforma en una pequeña platea futbolera. Allí, una pantalla gigante proyecta los encuentros de la selección en un ambiente íntimo, con capacidad para unas 30 personas sentadas con comodidad. Recomiendan reservar con anticipación.

J. Luis Zorrilla de San Martín 154, Punta Carretas. Martes a domingos desde el mediodía. Tel.: 092 010 103. Instagram: @cafe_bar_tabare.

Un clásico que mira al futuro - Bar Paysandú

Bar Paysandu 1 Bar Paysandú.

Años antes de que el Palacio Salvo se convirtiera en el gran símbolo de la avenida 18 de Julio, el Bar Paysandú ya formaba parte del paisaje montevideano. Fundado a comienzos de la década de 1910, conserva su nombre original, tomado de la calle en la que se encuentra, en la esquina de Paysandú y la avenida General Rondeau.

Su propuesta combina gastronomía uruguaya y rioplatense con una mirada actual. Picadas, pizzas de horno a leña y platos pensados para compartir complementan una cuidada selección de vinos, vermuts, cervezas y una carta de coctelería clásica y de autor.

Durante el Mundial transmite todos los encuentros y refuerza de forma particular el horario del aperitivo. Con la pizza o cada dos entradas ofrece dos por uno en vermut o cerveza de la casa. Para los partidos de Uruguay, además, suma un guiño futbolero: por cada gol de la selección, invita una ronda de vermut para las mesas presentes.

Av. General Rondeau 1549, Centro. Abierto de lunes a jueves de 10.30 a 1.30 a.m., viernes de 10.30 a 2.30 y sábados de 11 a 2.30. Tel.: 096 190 675. Instagram: @paysandu_bar.

La esquina universitaria - Bar Rodó

Bar Rodo 2 Bar Rodo.

En la esquina de Gonzalo Ramírez y Blanes, a una cuadra de las facultades de Ciencias Económicas y de Información y Comunicación, Bar Rodó se consolidó como uno de los puntos de encuentro más concurridos de la zona. Su ubicación y una propuesta amplia lo convierten en una parada habitual tanto para estudiantes como para vecinos del barrio.

La carta tiene como protagonistas a las pizzas artesanales elaboradas en horno a leña, junto con chivitos, milanesas, hamburguesas y pastas caseras. A eso se suman descuentos para estudiantes de la Universidad de la República, promociones con tarjetas bancarias y un happy hour diario de daiquiris, limonadas y fernet de 18 a 20.30 h.

Durante el Mundial transmiten todos los partidos en sus distintas pantallas y organizan la penca celeste, una invitación al público a pronosticar el resultado de cada encuentro de Uruguay. Entre quienes acierten, se sorteará una cena para cuatro personas en el bar por cada partido disputado por la selección.

Av. Gonzalo Ramírez 2000, Parque Rodó. Abierto todos los días de 11 a 2 h. Tels.: 098 994 433 y 2413 7078. Instagram: @bar.rodo.

El bar de las cábalas - Santa Catalina

Santa Catalina 1 Santa Catalina.

Entre pizzas, minutas y cerveza de litro, Santa Catalina conserva el espíritu de los bares de barrio. Fundado en 1965 por inmigrantes españoles, heredó su nombre de una antigua mercería que funcionaba en el local y cuya imagen de Santa Catalina terminó identificando para siempre al lugar.

Guisos, estofados, platos de ternera, minutas y pizzas forman parte de una propuesta sencilla y casera, donde muchos de los platos terminan su cocción en horno de barro. Hay vino, vermut, cerveza de litro y una oferta de coctelería sencilla, principalmente de tragos de corte.

Para el torneo, invitan a mantener las cábalas. Durante los partidos de Uruguay habrá promociones especiales, que incluyen un dos por uno en vermut y cervezas de la casa con cada pizza o cada dos platos fríos. Un plan pensado para vivir los encuentros de la selección con la naturalidad con la que se comparte una mesa con amigos.

Ciudadela 1200, Ciudad Vieja. De martes a jueves de 10.30 a 1 a.m., viernes y sábados de 10.30 a 2 a.m. y domingos de 12 a 18 h. Tel.: 091 476 748. Instagram: @santacatalinabar.

El Mundial entre amigos - Bar Tinkal

bar tinkal 7 Bar Tinkal.

Con décadas de historia y una clientela fiel que atraviesa generaciones, Bar Tinkal es uno de esos bares clásicos de Montevideo donde parece siempre haber una mesa ocupada y una conversación interesante en marcha. Ubicado frente a la rambla de Palermo, mantiene el espíritu de punto de encuentro que lo convirtió en un referente.

Durante el Mundial transmitirá todos los partidos y organizará sorteos especiales para sus clientes. En cada encuentro de Uruguay sortean la remera celeste del Tinkal y otros premios a lo largo del torneo que incluyen más camisetas, gorros, cervezas y cenas.

El bar busca que el fútbol se viva entre amigos, con una cerveza bien fría, mesas llenas y chivitos que se comen con la mano. Una fórmula que, año tras año, sigue convocando a los hinchas.

Dr. Emilio Frugoni 853, Palermo. Abierto todos los días de 11 a 23 h. Tel.: 2418 4705. Instagram: @tinkalbar.

Una esquina con herencia española - Montevideo al Sur

Montevideo al Sur 5 Montevideo al Sur.

Montevideo al Sur nació como almacén de ramos generales y bar de un italiano entre 1925 y 1930. En 1955 pasó a manos de Jesús y Lola, quienes incorporaron cocina española e iniciaron una línea que todavía forma parte de la identidad del lugar.

La propuesta gastronómica tiene una marcada influencia española. Tortillas, croquetas, empanadas y picadas conviven con platos clásicos de la cocina uruguaya y una pizzería recientemente reincorporada a la oferta. A eso se suma una propuesta de vermuts, vinos, cervezas y coctelería clásica y de autor.

Para el Mundial incorporaron televisores adicionales donde transmitirán todos los partidos del torneo. En los encuentros de Uruguay tienen promociones especiales, como dos por uno en cerveza y vermut de la casa cada tres tapas o con cada pizza.

Av. Paraguay 1150, Barrio Sur. De lunes a jueves de 10.30 a 1, viernes y sábados de 10.30 a 2 h. Tel.: 092 852 581. Instagram: @mvdalsur.

La tribuna de los solteros

Ver un partido en un bar implica compartir la emoción con desconocidos y, muchas veces, dejarse llevar por el clima del encuentro. Según datos de Happn, la aplicación de citas basada en geolocalización, también puede ser una oportunidad para conocer gente nueva.

A partir de su herramienta Spots —que permite a los usuarios guardar sus lugares favoritos en sus perfiles— la plataforma elaboró un ranking con los bares más populares entre los solteros montevideanoas para ver los partidos y socializar. La lista combina cervecerías, bares de barrio y algunos clásicos de la noche local. Porque no todos los encuentros que propicia el Mundial ocurren dentro de la cancha.