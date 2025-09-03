La chelista uruguaya Lucía Gatti presentará su libro junto a un trío de violonchelos en vivo
A partir de 33 canciones latinoamericanas adaptadas para dos o tres violonchelos, el libro Puente de cuerdas plantea una propuesta pedagógica alternativa a los métodos tradicionales de este instrumento
Junto a Guilherme de Alencar Pinto y un trío de violonchelos, la chelista uruguaya Lucía Gatti presentará Puente de cuerdas, un libro que a partir de 33 canciones latinoamericanas adaptadas para dos o tres violonchelos plantea una propuesta pedagógica alternativa a los métodos tradicionales de este instrumento.
Las canciones están concebidas a modo de pequeñas piezas musicales, con el objetivo de ser trabajadas desde el vínculo entre estudiante y docente, y entre compañeros de nivel inicial e intermedio.
Con un enfoque orientado hacia la música popular uruguaya —tanto en aprendizaje como en repertorio y metodología—, el cancionero propone ejercicios para abordar de forma integral el estudio del violonchelo.
Por otra parte, se trabajan aspectos inherentes a la formación musical, como percepción auditiva, desarrollo rítmico, melódico, armónico, interpretativo y creativo.
La selección de canciones fue realizada entre referentes de la música popular uruguaya y compositores de la región, como Alfredo Zitarrosa, María Elena Walsh, Jaime Roos, Eduardo Mateo, Mariana Ingold, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Ruben Rada, Caetano Veloso y Estela Magnone, entre otros.
Presentación del libro con música en vivo: jueves 11 de setiembre a las 21 horas en la librería Escaramuza. Entrada libre.