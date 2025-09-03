¡Hola !

La chelista uruguaya Lucía Gatti presentará su libro junto a un trío de violonchelos en vivo

A partir de 33 canciones latinoamericanas adaptadas para dos o tres violonchelos, el libro Puente de cuerdas plantea una propuesta pedagógica alternativa a los métodos tradicionales de este instrumento

CLA_2176 (1)
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Junto a Guilherme de Alencar Pinto y un trío de violonchelos, la chelista uruguaya Lucía Gatti presentará Puente de cuerdas, un libro que a partir de 33 canciones latinoamericanas adaptadas para dos o tres violonchelos plantea una propuesta pedagógica alternativa a los métodos tradicionales de este instrumento.

Las canciones están concebidas a modo de pequeñas piezas musicales, con el objetivo de ser trabajadas desde el vínculo entre estudiante y docente, y entre compañeros de nivel inicial e intermedio.

Con un enfoque orientado hacia la música popular uruguaya —tanto en aprendizaje como en repertorio y metodología—, el cancionero propone ejercicios para abordar de forma integral el estudio del violonchelo.

Por otra parte, se trabajan aspectos inherentes a la formación musical, como percepción auditiva, desarrollo rítmico, melódico, armónico, interpretativo y creativo.

La selección de canciones fue realizada entre referentes de la música popular uruguaya y compositores de la región, como Alfredo Zitarrosa, María Elena Walsh, Jaime Roos, Eduardo Mateo, Mariana Ingold, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso, Ruben Rada, Caetano Veloso y Estela Magnone, entre otros.

Presentación del libro con música en vivo: jueves 11 de setiembre a las 21 horas en la librería Escaramuza. Entrada libre.

Selección semanal
Ministerio de Defensa Nacional

Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

Por Juan Francisco Pittaluga
Criptomonedas

El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

Por Macarena Saavedra
Subsector privado

Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

Por Leonel García
Oficialismo

Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

