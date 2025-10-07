¡Hola !

La Comedia Nacional pone en escena ‘Los derechos de la salud’, un drama familiar de Florencio Sánchez

Presentada por primera vez en 1907 en Buenos Aires, esta obra explora el dilema ético de la verdad en la enfermedad

Los derechos de la salud Comedia Nacional
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En su tercera temporada de 2025, la Comedia Nacional estrenó Los derechos de la salud, una obra de Florencio Sánchez convertida en fenómeno global.

Estrenada en 1907 en Buenos Aires, este drama familiar explora el dilema ético de la verdad en la enfermedad. La historia se centra en Luisa, una mujer que contrae una enfermedad y se enfrenta a un pacto de silencio por parte de su familia y del médico, quienes intentan ocultarle el diagnóstico. Luisa sospecha de un complot y comienza a luchar por recuperar su lugar cuando su entorno la aísla de sus seres queridos. Su hermana la reemplaza en las tareas de cuidado, al tiempo que ayuda a su esposo con sus trabajo de escritor. Mientras Luisa permanece en una cama, los hechos se precipitan y los vínculos se transforman.

En el marco de los 150 años del nacimiento de Florencio Sánchez, Domingo Milesi presenta una versión libre de esta obra que será la encargada de cerrar el Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE). Su elenco está integrado por Juan Peluffo, Martina Bessio, Rosario Martínez y Stefanie Neukirch, entre otros.

Hasta el domingo 16 de noviembre en la sala principal del Teatro Solís. Entradas de 300 a 500 pesos, por Tickantel.

