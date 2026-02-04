La Filarmónica de Montevideo recorre los grandes ballets rusos en el Teatro Solís

La Orquesta Filarmónica de Montevideo propone un viaje al corazón de la danza clásica con Grandes ballets rusos, un concierto que recupera algunas composiciones monumentales de esta tradición musical. La orquesta se presenta bajo la dirección de Martín García.
Interpretarán una selección de obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Prokofiev, compositores que marcaron un antes y un después en la historia del ballet, que evocan escenas de El lago de los cisnes, El cascanueces, La bella durmiente y Romeo y Julieta.
El concierto suma además la participación de bailarines en escena, con la creación coreográfica de Rosina Gil.
Miércoles 11 y jueves 12 de febrero, a las 20.30 h en el Teatro Solís. Entradas de 450 a 970 pesos disponibles en Tickantel y boletería de la sala.