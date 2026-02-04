¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La Filarmónica de Montevideo recorre los grandes ballets rusos en el Teatro Solís

Con obras de Tchaikovsky y Prokofiev, el concierto Grandes ballets rusos reúne música sinfónica y danza

Grandes ballets rusos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo interpreta una selección de obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Prokofiev.

Grandes ballets rusos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo interpreta una selección de obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Prokofiev.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La Orquesta Filarmónica de Montevideo propone un viaje al corazón de la danza clásica con Grandes ballets rusos, un concierto que recupera algunas composiciones monumentales de esta tradición musical. La orquesta se presenta bajo la dirección de Martín García.

Interpretarán una selección de obras de Piotr Ilich Tchaikovsky y Sergei Prokofiev, compositores que marcaron un antes y un después en la historia del ballet, que evocan escenas de El lago de los cisnes, El cascanueces, La bella durmiente y Romeo y Julieta.

El concierto suma además la participación de bailarines en escena, con la creación coreográfica de Rosina Gil.

Miércoles 11 y jueves 12 de febrero, a las 20.30 h en el Teatro Solís. Entradas de 450 a 970 pesos disponibles en Tickantel y boletería de la sala.

Selección semanal
Partido Nacional

Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

Por Federico Castillo
Infecciones respiratorias

Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

Por Leonel García
Fútbol Uruguayo

Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

Por Juan Francisco Pittaluga
Parlamento

Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Lucía Garibaldi y Sofía Gala.

Lucía Garibaldi y Sofía Gala: dos rebeldes tras un cine sin respuestas

Por Federica Chiarino Vanrell
Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Yogur griego: una textura cremosa que conquistó la cocina mundial

Por Clementina Delacroix Cardeza
Genuína

Dónde comer en verano - Parte II

Por Clementina Delacroix Cardeza
Uno de cada cuatro adultos de entre 18 y 24 años nunca tuvo un encuentro sexual.

Los más jóvenes tienen menos frecuencia sexual, ¿por qué?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires