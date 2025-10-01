¡Hola !

La Fundación Fénix invita a una nueva edición de su cena a beneficio

A través del deporte, el desarrollo humano, la espiritualidad y el trabajo, la organización trabaja en las cárceles con el objetivo de que hombres y mujeres construyan un nuevo futuro

Fundación Fénix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A través del deporte, el desarrollo humano, la espiritualidad y el trabajo, la Fundación Fénix trabaja en las cárceles de Montevideo, Maldonado, Cerro Largo y Lavalleja con personas privadas de libertad, con el objetivo de que construyan un nuevo futuro para el día en que se reinserten en la sociedad.

El sábado 4 de octubre la organización realizará una nueva edición de su cena a beneficio, una oportunidad de recaudar fondos para sostener todos los programas y desarrollar nuevos, además de una instancia para reflexionar acerca de lo importante que es ofrecer oportunidades para evitar la reincidencia.

Con los fondos obtenidos de quienes asistan a la cena —organizaciones, empresas y la comunidad en general—, la fundación podrá continuar con el apoyo a las personas liberadas, ofreciendo un hogar de medio camino en Maldonado, oportunidades laborales y capacitación.

Sábado 4 de octubre a las 19.30 horas en Hotel Enjoy de Punta del Este. Valor del cubierto: 150 dólares. Reservas: 095 900 004

