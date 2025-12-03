¡Hola !

La fundación Mapfre presenta convocatoria a sus Premios de Innovación Social

El proyecto ganador recibirá 100.000 euros y mentoría especializada

Innovación social
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La fundación Mapfre invita a todos aquellos proyectos que brinden soluciones innovadoras para contribuir a un futuro más sostenible a participar en la novena edición de los Premios a la Innovación Social.

Realizada junto con IE University, la convocatoria apunta a iniciativas que impulsen el bienestar físico, mental y financiero, que respondan a los desafíos demográficos y que promuevan la inclusión social mediante soluciones accesibles y escalables.

El proyecto ganador recibirá 100.000 euros y orientación profesional, mientras que a los finalistas no ganadores se les entregará 10.000 euros.

Selección semanal
Javier Milei

¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

Por Damián Tabarovsky
Mundial 2030

“Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
Desayunos Búsqueda

Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

Por Victoria Fernández
Partido Colorado

Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

Por Leonel García

