La fundación Mapfre presenta convocatoria a sus Premios de Innovación Social

El proyecto ganador recibirá 100.000 euros y mentoría especializada
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La fundación Mapfre invita a todos aquellos proyectos que brinden soluciones innovadoras para contribuir a un futuro más sostenible a participar en la novena edición de los Premios a la Innovación Social.
Realizada junto con IE University, la convocatoria apunta a iniciativas que impulsen el bienestar físico, mental y financiero, que respondan a los desafíos demográficos y que promuevan la inclusión social mediante soluciones accesibles y escalables.
El proyecto ganador recibirá 100.000 euros y orientación profesional, mientras que a los finalistas no ganadores se les entregará 10.000 euros.
Postulaciones abiertas hasta el 15 de diciembre en la web de la fundación Mapfre.