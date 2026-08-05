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La nueva película de Fernando Meirelles se estrena en streaming

Carrera de bestias, un filme distópico que transcurre en un Río de Janeiro en ruinas, llega este viernes 7 de agosto a Prime Video

Carrera de bestias.

Carrera de bestias.

FOTO

Laura Campanella
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El juego del bicho brasileño, una especie de lotería con figuras de animales tradicional de Brasil, cobra vida en este thriller distópico dirigido por Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento y Fernando Meirelles. Carrera de bestias transcurre en Río de Janeiro en un futuro distópico. La ciudad, en ruinas, es escenario para esta violenta competición entre corredores en la que cada participante representa a un animal y arriesga su vida para ganar el premio mayor. Pero hay un requisito para competir: cada corredor debe ofrecer a otra persona como garantía y solo los ganadores las recuperan.

El juego es un marcador de las diferencias de clase: lo que para unos, los participantes, es la oportunidad de salir de la pobreza; para otros, los ricos, que apuestan por sus corredores favoritos, es mero entretenimiento. Pero hay un joven en contra del juego y todo lo que representa. Y cuando su hermana se vuelve la garantía que ofrece uno de los corredores, decide infiltrarse en los entretelones del juego para salvarla.

Carrera de bestias, protagonizada por Matheus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valverde y Bruno Gagliasso, llega a Prime Vide este viernes 7 de agosto.

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