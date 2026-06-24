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La ópera prima de Scarlett Johansson sobre una señora vivaz e intrépida se estrena en ‘streaming’

Protagonizada por June Squibb y nominada en Cannes, La extraordinaria vida de Eleanor llega a HBO Max el viernes 26 de junio

Jane Squibb y Erin Kellyman en La extraordinaria vida de Eleanor.

Jane Squibb y Erin Kellyman en La extraordinaria vida de Eleanor.

FOTO

HBO Max

Scarlett Johansson debutó como directora con La extraordinaria vida de Eleanor, una comedia dramática que le valió una nominación en el Festival de Cannes a Mejor ópera prima y en la sección Un Certain Regard.

La actriz nominada al Oscar June Squibb interpreta a Eleanor, una mujer de 94 años que ha vivido siete décadas con su gran amiga Bessie. Cuando ella muere Eleanor necesita hacer un cambio de vida, de lugar. Por eso decide mudarse a Nueva York, lo que significa un salto al vacío teniendo en cuenta que es la primera vez que desembarca en la Gran Manzana.

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Decidida a tener alguna actividad se une por error a un grupo de sobrevivientes del Holocausto, donde se hace amiga de Nina (Erin Kellyman), una joven periodista que acaba de perder a su madre. La historia que cuenta Eleanor inspira a la muchacha a escribir un artículo que logra un gran alcance y, eventualmente, el relato de Eleanor se va de control.

También actúa el nominado al Oscar Chiwetel Ejiofor.

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Disponible a partir del 26 de junio en HBO Max.

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