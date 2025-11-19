¡Hola !

La Orquesta Filarmónica de Montevideo cierra su temporada principal 2025 en el Teatro Solís

La Filarmónica de Montevideo propone un recorrido por Brahms, Elgar y el célebre concierto para violín de Sibelius, con la virtuosa Laure Chan como invitada

Violinista franco-china británica Laure Chan

Violinista franco-china británica Laure Chan

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El próximo 26 de noviembre, a las 19.30 horas en el Teatro Solís, la Orquesta Filarmónica de Montevideo cierra su temporada principal 2025 con un programa ambicioso, de gran despliegue profesional y artístico, dirigido por Martín García. Bajo el título de Stradivarius, la noche está diseñada para unir virtuosismo, intensidad emocional y grandilocuencia orquestal.

Será un recorrido por las sublimes Variaciones de Johannes Brahms y Edward Elgar —un caleidoscopio sonoro—, que se apoya en el repertorio violinístico de Jean Sibelius, interpretado por la aclamada violinista franco-china británica Laure Chan. Es un programa que exige tanto sensibilidad lírica como rigor técnico.

Orquesta Filarmónica de Montevideo
La Orquesta Filarmónica de Montevideo cierra su temporada con el concierto Stradivarius, el miércoles 26 de noviembre a las 19.30 horas, en el Teatro Solís.

La Orquesta Filarmónica de Montevideo cierra su temporada con el concierto Stradivarius, el miércoles 26 de noviembre a las 19.30 horas, en el Teatro Solís.

Que la Orquesta Filarmónica de Montevideo cierre su temporada con un programa de esta envergadura, con la presencia internacional de una solista como Laure Chan, refuerza su aspiración por posicionarse como referente en la región.

El concierto cuenta con una charla previa gratuita, a las 18 horas en el foyer del teatro, como espacio de acercamiento al público antes del inicio del concierto.

Cierre de temporada 2025 de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Miércoles 26 de noviembre, a las 19.30 horas en el Teatro Solís. Entradas a 620 pesos, en Tickantel y boletería del teatro.

