La trompetista Alejandra Gala dará inicio a un nuevo Festival de Jazz de Montevideo

El Festival de Jazz de Montevideo empezará su decimonovena edición con un concierto de Alejandra Gala Cuarteto. La trompetista uruguaya buscará reimaginar las narrativas de la tradición uruguaya del candombe a través de herramientas artísticas y recursos que tienen por objetivo generar un impacto positivo, como la gravedad cero y la improvisación.
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El cuarteto que acompañará a Gala estará integrado por Darwin Silvia en el piano, Juan Pablo Szilagyi en el contrabajo y Juan Ibarra en la batería. Para este concierto, la trompetista se inspiró en la obra de la compositora y saxofonista estadounidense Carla Bley y en el sonido del trompetista Kenny Wheeler.
Reunirá, además, música de su primer EP, Bajó del árbol un tambor, resultado de su paso por la maestría en el Global Jazz Institute de Berklee College of Music.
En diciembre de 2025, Gala fue la encargada de armar y liderar la sección de vientos uruguaya que tocó en vivo con Shakira.
Martes 1 de diciembre a las 20 h en Alianza Francesa. Entrada general a 1.000 pesos por Redtickets.