‘Las tías’: la serie documental sobre mujeres solteras que eludieron los mandatos y dejaron huella en la familia

Cada capítulo de 45 minutos es un retrato íntimo de una tía que se apoya en el diálogo intergeneracional con sus sobrinas

Existe un hilo invisible que une a las mujeres de hoy con aquellas figuras que, en el pasado, decidieron habitar los márgenes de los mandatos familiares. Las tías, una serie documental de ocho episodios, se propone desandar ese camino para rescatar del olvido o de la incomprensión a las mujeres que formaron parte de nuestro mundo cotidiano sin haber transitado la maternidad. A través de un relato pausado y elegante, la obra invita a mirar de cerca las vidas de estas mujeres que fueron presencias fundamentales en la construcción de nuestra identidad. Cada capítulo es un retrato íntimo de una tía que se apoya en el diálogo intergeneracional con sus sobrinas, el puente necesario para reconstruir historias que merecen ser contadas con una nueva luz.

Las Tias_Zaida 1_72 DPI Un collage de Zaida, una de las tías del documental de Sol Infante y Rocío López. El valor de esta producción, dirigida por Sol Infante y Rocío López, radica en su capacidad para transformar el antiguo y peyorativo concepto de la solterona en una figura de libertad y vanguardia. En algunos episodios, son las propias protagonistas quienes toman la palabra en primera persona, ofreciendo un testimonio vital sobre sus decisiones y sus goces. En otros, son las sobrinas quienes recogen los fragmentos de una vida para devolverle su verdadero peso histórico. Lo que emerge de este rompecabezas de testimonios es la imagen de mujeres que, quizás sin proponérselo de manera consciente, fueron las verdaderas artífices de los cambios en el rol femenino dentro del núcleo familiar, adelantándose décadas a las conquistas que hoy celebramos como naturales.

Las Tias_Olga 2_72 DPI Olga, una de las protagonistas de Las tías. Al final del recorrido, Las tías se revela no solo como un documental biográfico, sino como una pieza de justicia poética. Una serie de retazos que, al unirse, forman un mapa de la autonomía femenina en tiempos donde elegir el propio destino era un acto de silenciosa rebeldía.