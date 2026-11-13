Latin Grammy: el podio uruguayo con Jorge Drexler, Barrio Sur, el candombe y la presencia de la Catalina

La edición número 27 de los Latin Grammy de este jueves 12 de noviembre en Las Vegas tuvo como gran ganadora de la velada a la artista española Rosalía, quien hizo historia al convertirse en la más premiada: obtuvo seis galardones por su disco Lux. Además, fue la primera en lograr que tres álbumes de estudio consecutivos se alzaran con el premio al Álbum del año.

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En tanto, el argentino Milo J quedó segundo en cantidad de premios y se llevó los primeros gramófonos dorados de su carrera a Grabación del año, por su tema Niño; Mejor álbum folk por La vida era más corta; Mejor actuación urbana por Gil, en colaboración con Trueno, y Mejor diseño de empaque.

Uruguay apareció nuevamente en el podio con Jorge Drexler. El cantautor obtuvo tres de los siete galardones a los que estaba nominado: ganó a Mejor álbum cantautor por el disco Taracá, obtuvo el premio a Mejor canción alternativa con Ante la duda baila y Mejor canción de raíces por El tambor chico, premio que fue compartido con la Rueda de Candombe y Facundo Balta.

Julieta Rada fue la encargada de anunciar este último galardón a los uruguayos sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena. Subieron Balta y Drexler, quienes, además de reivindicar el candombe uruguayo, hicieron una dedicatoria al músico Ruben Rada, fallecido el pasado 26 de agosto.

“Veníamos hablando con Facu en el camino, teniendo a Julieta Rada en el escenario. Por supuesto que todo esto se lo queremos dedicar al gran Ruben Rada, nuestro maestro, que nos dejó hace poco”, manifestó Drexler, a lo que Balta sumó: “el mejor de todos”.

El joven uruguayo también agradeció la generosidad de Drexler y reivindicó la cultura de su barrio. “Lo primero que pienso es en Barrio Sur en Uruguay; en la gente que mantiene vivo el candombe todos los domingos, toda la semana tocando, sin ningún mérito más que la vida misma ahí pasando. Para todos los pibes que vienen de Barrio Sur como yo, esto se puede y es para ustedes”, apuntó.

De la misma forma, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se alzaron con el galardón a la Mejor interpretación de música electrónica, Mejor canción pop/rock y Mejor video musical de largo formato.

Además, Karol G recibió los premios a Mejor álbum de música urbana por Tropicoqueta e Interpretación de reguetón por su colaboración con Feid Verano Rosa.

La colombiana Aria Vega se impuso como Mejor nuevo artista, mientras que los españoles Alejandro Sanz y Yerai Cortés ganaron el premio al Mejor álbum de pop contemporáneo por ¿Y ahora qué? y Mejor álbum flamenco con Popular, respectivamente.

Rosalía, la gran ganadora de la noche

La española se embolsó el galardón de Álbum del año, el tercero de su trayectoria, por Lux; Canción del año y Canción pop, por La Perla; Mejor álbum alternativo; Mejor video musical en formato corto, por Sauvignon Blanc, y un galardón a la ingeniería de su disco.

“Sé que tengo mucho que aprender y sé que todavía probablemente no he hecho mi mejor trabajo, pero sé que tengo todo lo que hace falta para ser la mejor”, dijo Rosalía, atónita y llena de emoción al recibir el premio.

La cantante española ganó el premio Álbum del año por El mal querer (2018), Motomami (2022) y ahora por Lux, mientras que por su disco de debut, Los Ángeles (2017), solo fue nominada como Artista del año.

Un carrusel de diversidad

Rosalía fue la encargada de abrir la gala. Vestida de dorado y con su característico halo teñido en el cabello, interpretó La rumba del perdón, La Perla y Dios es un stalker ante una escenografía celestial rodeada de nubes y bailarines con aureolas, que marcan el universo simbólico de su último álbum.

Portando un vestido color oro y rodeada de una orquesta y un mariachi, Karol G interpretó Ese hombre es malo.

Drexler estuvo presente en la escena musical y, vestido de un traje monocromático, con una especie de túnica en tonos claros, interpretó La palabras, una canción dedicada a su padre, Günther, fallecido el año pasado.

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Sin galardón, pero también representando a Uruguay, la murga Agarrate Catalina acompañó a Milo J con Interludio, la misma introducción a la música del argentino que hizo en el Tiny Desk que comparten. “Venimos del sur del tiempo, de un edén en los suburbios, pardos, mestizos y rubios, trepados al mismo viento, felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones, con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestros corazones”, recitó Yamandú Cardozo ante el público de los Latin Grammy 2026. A continuación Milo interpretó su éxito Solifican12, con la presencia de un mito de la música argentina: Gustavo Santaolalla.

Daddy Yankee: persona del año

Otros artistas que animaron la ceremonia en Las Vegas con sus éxitos fueron Silvana Estrada, la chilena Mon Laferte y la banda venezolana Rawayana.

Pero la actuación más explosiva fue la de Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año de esta edición. Yankee expresó su sorpresa al recibir este reconocimiento de la mano de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en 2018 con el tema Made for Now.

El artista trajo el reguetón a la ceremonia en una actuación que comenzó vistiendo una capa con la bandera de Puerto Rico para cantar su tema Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, que en la noche de premios se coronó como la Mejor canción urbana, además de temas como Gasolina, Lo que pasó, pasó o Dura, en la que lo acompañó la española Bad Gyal.

Uno de los discursos más poderosos corrió a cargo de la brasileña Anitta tras alzar el premio a Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por Equilibrium, en el que reivindicó sobre el escenario a la cultura negra.

“Por muchos años, la cultura negra fue borrada en Brasil y su religión no podía ser hablada en público”, dijo la cantante, y aseguró que su álbum busca mantener viva su cultura.

El retiro de Bobby Pulido y homenaje a Willie Colón

La gala contó con la presencia del cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido, quien aprovechó que se impuso en la categoría a Mejor álbum de música tejana para anunciar su retiro musical.

“Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud. Tengo mucho orgullo de ser de Texas y de representar a esta música”, afirmó el artista.

Otro de los momentos más especiales de la gala fue el homenaje póstumo al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Artistas como Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel Cucco Peña subieron al escenario para cantar algunas de las canciones más populares que agrandaron su huella en la industria latina.