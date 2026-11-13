Los 25 destinos que ‘National Geographic’ recomienda visitar en 2027

La selección Best of the World reúne 25 lugares de seis continentes, desde regiones naturales poco exploradas hasta ciudades que en 2027 serán escenario de importantes celebraciones culturales

Cada año, los especialistas de National Geographic recorren el mundo en busca de destinos que merecen un lugar en la agenda de los viajeros. La edición 2027 de Best of the World reúne 25 propuestas de seis continentes, con una selección que combina paisajes naturales, patrimonio histórico, acontecimientos culturales y nuevas experiencias turísticas. La selección abarca desde lugares conocidos hasta regiones menos exploradas, proyectos de conservación y destinos que ofrecerán motivos especiales para visitarlos durante el próximo año.

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Entre los primeros elegidos aparece Vestland, en Noruega, una región que reúne algunos de los paisajes más representativos del país escandinavo. Sus fiordos, montañas, cascadas y pequeños pueblos costeros componen un escenario que invita a recorrer el territorio por tierra y agua. La ciudad de Bergen, con sus construcciones históricas y su puerto, funciona como una de las principales puertas de entrada a esta zona.

Penang, Malasia. Penang, en Malasia, ofrece una combinación de patrimonio arquitectónico, gastronomía y naturaleza. Su capital, George Town, es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y conserva edificios que reflejan la convivencia de distintas tradiciones culturales. A esa propuesta se suman los mercados callejeros, los templos y las playas de la isla. En 2027, además, la apertura de un teleférico hacia Penang Hill permitirá acceder de otra manera a uno de sus principales espacios naturales.

Uno de los acontecimientos más singulares del calendario tendrá lugar en Luxor, Egipto. El 2 de agosto de 2027, la ciudad será uno de los puntos privilegiados para observar un eclipse solar total, que oscurecerá el cielo durante más de seis minutos. La oportunidad de presenciar el fenómeno en un lugar rodeado de templos y monumentos del antiguo Egipto convierte a este destino en uno de los más llamativos de la selección.

Luxor, Egipto. Expedia La lista también incluye a Madison, en Estados Unidos, que combina una vida cultural activa con lagos, parques, mercados y una escena gastronómica en crecimiento. Puerto Rico, por su parte, aparece por la riqueza de sus tradiciones, donde confluyen las herencias taína, africana y española, visibles en su música, sus celebraciones y su cocina.