Lo que no sanó también se hereda: 'Canción del primer deseo' va por febrero en el Teatro Circular

El Teatro Circular adapta la obra del australiano Andrew Bovell sobre memoria y colonialismo, con la dirección de Leonel Schmidt

Canción del primer deseo fue nominada a los Premios Florencio 2025 en Mejor Espectáculo y Dirección; se puede ver todos los sábados y domingos de febrero en Teatro Circular.

Canción del primer deseo fue nominada a los Premios Florencio 2025 en Mejor Espectáculo y Dirección; se puede ver todos los sábados y domingos de febrero en Teatro Circular.

FOTO

Reinaldo Altamiranoegresa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En el Teatro Circular se presenta durante todo febrero Canción del primer deseo, una obra del autor australiano Andrew Bovell que entrelaza tiempos, geografías y memorias en relatos que hacen convivir lo íntimo con lo político.

Ambientada en Madrid, la historia gira en torno a Camelia, hija de una familia prominente del franquismo, y al vínculo tenso y complejo que mantiene con sus hijos mellizos. La llegada de un joven uruguayo a su jardín actúa como disparador de recuerdos, silencios y un pasado que insiste en hacerse presente. Así, la obra conecta dos generaciones —la del 68 y la actual— a través de un legado de violencia, secretos familiares y duelos nunca superados.

teatro circular cancion del primer deseo 1

Las líneas de tiempo se cruzan y se superponen de la misma forma en que lo hacen Europa y América Latina, poniendo en escena preguntas incómodas sobre el colonialismo.

Dirigida por Leonel Schmidt, Canción del primer deseo fue nominada a los Premios Florencio 2025 en Mejor Espectáculo y Dirección, y recibió además nominaciones para Aline Rava y Álvaro Lamas en actuación.

El elenco se completa con Susana Groisman (invitada), Gabriel Pereira (invitado), Oliver Luzardo, Gabriela Quartino (invitada), Denise Daragnes y Agustín Bechio.

Sábados a las 21 h y domingos a las 19:30 h, por febrero, en el Teatro Circular. Entradas a 600 pesos disponibles en Redtickets.

