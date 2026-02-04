Lo que no sanó también se hereda: 'Canción del primer deseo' va por febrero en el Teatro Circular

En el Teatro Circular se presenta durante todo febrero Canción del primer deseo, una obra del autor australiano Andrew Bovell que entrelaza tiempos, geografías y memorias en relatos que hacen convivir lo íntimo con lo político.
El Teatro Circular adapta la obra del australiano Andrew Bovell sobre memoria y colonialismo, con la dirección de Leonel Schmidt
En el Teatro Circular se presenta durante todo febrero Canción del primer deseo, una obra del autor australiano Andrew Bovell que entrelaza tiempos, geografías y memorias en relatos que hacen convivir lo íntimo con lo político.
Ambientada en Madrid, la historia gira en torno a Camelia, hija de una familia prominente del franquismo, y al vínculo tenso y complejo que mantiene con sus hijos mellizos. La llegada de un joven uruguayo a su jardín actúa como disparador de recuerdos, silencios y un pasado que insiste en hacerse presente. Así, la obra conecta dos generaciones —la del 68 y la actual— a través de un legado de violencia, secretos familiares y duelos nunca superados.
Las líneas de tiempo se cruzan y se superponen de la misma forma en que lo hacen Europa y América Latina, poniendo en escena preguntas incómodas sobre el colonialismo.
Dirigida por Leonel Schmidt, Canción del primer deseo fue nominada a los Premios Florencio 2025 en Mejor Espectáculo y Dirección, y recibió además nominaciones para Aline Rava y Álvaro Lamas en actuación.
El elenco se completa con Susana Groisman (invitada), Gabriel Pereira (invitado), Oliver Luzardo, Gabriela Quartino (invitada), Denise Daragnes y Agustín Bechio.
Sábados a las 21 h y domingos a las 19:30 h, por febrero, en el Teatro Circular. Entradas a 600 pesos disponibles en Redtickets.