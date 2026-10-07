Los niños se hacen escuchar en un videopodcast sobre los desafíos ambientales, que puede verse en YouTube

Estudiantes de ocho centros educativos opinan sobre la generación de residuos, las decisiones de consumo, el reciclaje y el cambio climático en el videopodcast Voces líderes

Los adultos tomamos a diario decisiones que inciden en el futuro de la Tierra y quienes la habiten en las próximas décadas. Un videopodcast les da la oportunidad a los niños de expresarse y ser escuchados en temas que los afectarán mañana. La cantidad de residuos que generamos, nuestros hábitos de consumo y la responsabilidad frente al cambio climático se plantean como disparadores de conversaciones de los siete episodios de Voces líderes.

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El podcast nació como el proyecto común de la tercera edición de Líderes ambientales, el programa que Abito (empresa dedicada a la gestión integral de residuos) desarrolla con centros educativos y en el que cada institución selecciona representantes para que durante el año participen en actividades vinculadas al reciclaje, la sostenibilidad, la clasificación y el consumo responsable.

“El proyecto parte de una tensión que apareció durante el trabajo con los estudiantes”, explica Soledad Chiarino, directora de Abito­. “Por un lado, niños y adolescentes sienten que tienen pocas oportunidades de ser escuchados como referentes. Por otro, desde el mundo adulto suele instalarse la idea de que serán las nuevas generaciones quienes en el futuro encuentren las respuestas a los problemas ambientales”.

La propuesta de Voces líderes busca cuestionar ambas miradas: ni hay que esperar a que los niños crezcan para escucharlos, ni trasladarles la responsabilidad de solucionar un problema que debe comenzar a resolverse hoy.

La Unión Europea, que ya había acompañado diferentes instancias de educación ambiental organizadas por Abito, se incorporó al proyecto como aliado y financió la producción del podcast.