Ludovica Squirru presenta su Horóscopo chino 2026 en Piriápolis

En el libro, la astróloga invita a entender la lógica del caballo de fuego, el signo de este año, y a encontrar en sus predicciones una guía para vivir en armonía

Ludovica Squirru Claudio Herdener 2

FOTO

Claudio Herdener
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Ludovica Squirru presenta su nuevo libro Horóscopo chino 2026. Año del caballo de fuego en el Hotel Argentino de Piriápolis.

“En el año del caballo de fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen”, señala la astróloga en el prólogo del libro, a la vez que advierte que desde el 17 de febrero —día que comienza en 2026 el Año Nuevo chino— este animal apasionado, noble e indomable marcará el pulso del año, llenándolo de cambios, desafíos y transformaciones.

En su libro, Squirru no solo invita a entender la lógica de este signo, sino también a encontrar en sus predicciones una guía para transitar el año con conciencia y amor.

Sábado 24 de enero, a las 19.30 horas, en las escalinatas del Hotel Argentino. Entrada libre.

Selección semanal
Acuerdo comercial

Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

Por RFI
Entrevista

Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es “pecado”

Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez
Acuerdo comercial

El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

Por France 24
Fiscal de Corte

El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

Por Redacción Búsqueda

