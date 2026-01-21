Ludovica Squirru presenta su Horóscopo chino 2026 en Piriápolis

Ludovica Squirru presenta su nuevo libro Horóscopo chino 2026. Año del caballo de fuego en el Hotel Argentino de Piriápolis.
En el libro, la astróloga invita a entender la lógica del caballo de fuego, el signo de este año, y a encontrar en sus predicciones una guía para vivir en armonía
“En el año del caballo de fuego tendremos que cabalgar en un mundo con nuevos paradigmas, valores, guerras, enfermedades y cambios climáticos. Y aprender a domar a este signo que nos tomará examen”, señala la astróloga en el prólogo del libro, a la vez que advierte que desde el 17 de febrero —día que comienza en 2026 el Año Nuevo chino— este animal apasionado, noble e indomable marcará el pulso del año, llenándolo de cambios, desafíos y transformaciones.
En su libro, Squirru no solo invita a entender la lógica de este signo, sino también a encontrar en sus predicciones una guía para transitar el año con conciencia y amor.
Sábado 24 de enero, a las 19.30 horas, en las escalinatas del Hotel Argentino. Entrada libre.