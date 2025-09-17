Margot Robbie y Colin Farrell atraviesan puertas mágicas en esta ‘road movie’ que llega al cine

El gran viaje de tu vida, una historia de amor con tintes de realismo mágico entre dos personajes solitarios

“¿Deseas emprender el gran viaje de tu vida?”, les dice el GPS a Sarah y David, dos casi extraños que se conocieron en la boda de un amigo en común. Sin cuestionarse lo extraño de la invitación, lo aparentemente imposible de esa voz, aceptan, y lo que sigue es magia pura. Sarah y David son dos personajes solitarios, con sus propios fantasmas, y a lo largo del camino irán encontrándose con puertas que ofician de portales a épocas bisagra de sus vidas.

“Amo el teatro de puertas”, cuenta Kogonada, el director coreano. “Cuando veo una puerta en una obra de teatro, el detalle enciende mi imaginación de inmediato. Una puerta tiene el potencial de conducirnos a cualquier lado, a lo mundano o a lo mágico. Las puertas representan posibilidades. Son inherentemente misteriosas. Abrir una puerta, literal y figurativamente, significa entrar en un espacio nuevo, entrar a una nueva experiencia, a un momento nuevo en tu vida”.

Cuando Sarah y David pasan por las puertas encantadas, “emergen un poco más sanos, completos, cambiados”, explica por su parte Colin Farrell. “David y Sarah se miran mutuamente mientras atraviesan algunos de los momentos más impactantes de sus vidas. Hay algo muy emocionante y poderoso en esta idea”.

“Creo que todos miramos hacia atrás, hacia la manera como nos hicimos cargo de ciertas cosas, y enseguida deseamos haber hecho todo de mejor manera”, dice Margot Robbie. “Sarah y David tienen ahora la oportunidad de atravesar una puerta mágica a fin de confrontar algunas acciones de su pasado y, en ciertos casos, enderezar algunas situaciones equívocas y hallar un poco de romance”.