Margot Robbie y Colin Farrell atraviesan puertas mágicas en esta ‘road movie’ que llega al cine

El gran viaje de tu vida, una historia de amor con tintes de realismo mágico entre dos personajes solitarios

Margot Robbie y Colin Farrell en El gran viaje de tu vida.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“¿Deseas emprender el gran viaje de tu vida?”, les dice el GPS a Sarah y David, dos casi extraños que se conocieron en la boda de un amigo en común. Sin cuestionarse lo extraño de la invitación, lo aparentemente imposible de esa voz, aceptan, y lo que sigue es magia pura. Sarah y David son dos personajes solitarios, con sus propios fantasmas, y a lo largo del camino irán encontrándose con puertas que ofician de portales a épocas bisagra de sus vidas.

“Amo el teatro de puertas”, cuenta Kogonada, el director coreano. “Cuando veo una puerta en una obra de teatro, el detalle enciende mi imaginación de inmediato. Una puerta tiene el potencial de conducirnos a cualquier lado, a lo mundano o a lo mágico. Las puertas representan posibilidades. Son inherentemente misteriosas. Abrir una puerta, literal y figurativamente, significa entrar en un espacio nuevo, entrar a una nueva experiencia, a un momento nuevo en tu vida”.

Cuando Sarah y David pasan por las puertas encantadas, “emergen un poco más sanos, completos, cambiados”, explica por su parte Colin Farrell. “David y Sarah se miran mutuamente mientras atraviesan algunos de los momentos más impactantes de sus vidas. Hay algo muy emocionante y poderoso en esta idea”.

“Creo que todos miramos hacia atrás, hacia la manera como nos hicimos cargo de ciertas cosas, y enseguida deseamos haber hecho todo de mejor manera”, dice Margot Robbie. “Sarah y David tienen ahora la oportunidad de atravesar una puerta mágica a fin de confrontar algunas acciones de su pasado y, en ciertos casos, enderezar algunas situaciones equívocas y hallar un poco de romance”.

Durante la escritura del guion original para la pantalla, Seth Reiss, guionista de la muy aclamada The Menu, mezcló humor, romance, drama y fantasía. “Me agrada que no podamos encasillar esta cinta, sin embargo, todo el mundo puede identificarse con la historia”, explica. “Esta es una historia acerca de dos personas y sus deficiencias, es una historia acerca del desarrollo del amor, y todos podemos identificarnos con esto. Y todo se filtra a través del elevado concepto de una aventura mágica. Los personajes de David y Sarah y su romance son como el pastel de la cinta, y el realismo mágico hace las veces del glaseado”.

