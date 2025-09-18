  • Cotizaciones
    jueves 18 de septiembre de 2025

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    El presidente del directorio blanco advirtió sobre el riesgo de que el partido se vuelva “luisdependiente” y anunció que tiene previsto renunciar en su momento para “empujar en la campaña electoral”

    Desayuno Alvaro Delgado

    FOTO

    Valentina Weikert

    Para Álvaro Delgado, uno de los “grandes desafíos” del Partido Nacional es gestionar el liderazgo en ausencia del expresidente de la República Luis Lacalle Pou, a quien considera el principal “activo” de esa colectividad política. “Hay que evitar que el partido se vuelva ‘luisdependiente’. No sería bueno porque debemos funcionar de manera independiente de la actividad que tenga Lacalle Pou, pero tampoco sería justo para él. Muchas veces, cuando surge un problema, todos esperan que aparezca Luis a resolverlo”, señaló.

    Delgado evitó hacer “futurología”, pero entiende que Lacalle Pou será candidato en las elecciones 2029. Y el presidente del directorio blanco anunció que estará “a su lado”. Dijo también que tiene previsto renunciar a la conducción de los blancos “para empujar en la campaña electoral”. Y descartó cualquier escenario que lo tenga como aspirante a presidente: “Álvaro Delgado ya fue candidato”.

