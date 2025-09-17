10 películas de Robert Redford para ver en streaming

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) es un clásico del cine dirigido por George Roy Hill y protagonizado por Paul Newman y Robert Redford, en los papeles de dos legendarios forajidos del Viejo Oeste. La historia sigue a Butch Cassidy, el carismático líder de una banda de ladrones, y su compañero, el experto pistolero Sundance Kid, quienes tras una serie de exitosos atracos a trenes se convierten en los hombres más buscados del país. Perseguidos sin tregua por un grupo especial de la ley, deciden huir a Bolivia junto a Etta Place (Katharine Ross), la pareja de Sundance, con la esperanza de comenzar una nueva vida. La película, que combina acción, drama y toques de humor, no solo redefinió el género western en su época, sino que también se convirtió en un ícono del cine estadounidense, destacando por su guion innovador de William Goldman y su emblemática banda sonora a cargo de Burt Bacharach.

Robert Redford dirige (pero no protagoniza) este drama de 1992, basado en las memorias de Norman Maclean. Ambientada en la Montana de principios del siglo XX, la película sigue la vida de dos hermanos, Norman (Craig Sheffer) y Paul Maclean (Brad Pitt), criados por un estricto padre presbiteriano (Tom Skerritt), en un entorno marcado por la naturaleza, la religión y la pesca con mosca como ritual familiar. A través de una narración poética y contemplativa, el film aborda los vínculos familiares, los caminos divergentes que toman los hermanos y la imposibilidad de comprender por completo a quienes amamos. Con una fotografía deslumbrante y una sensibilidad profunda, Nada es para siempre consolidó a Redford como un director capaz de explorar con sutileza los temas de la memoria, la pérdida y la belleza de lo efímero. La película fue aclamada por la crítica y obtuvo el Oscar a Mejor fotografía, entre otros reconocimientos.

QuizShow_45353-QHlttT.tmp_ Quiz Show

3. Quiz Show

Quiz Show: El dilema (1994) es un drama histórico también dirigido por Redford que explora uno de los mayores escándalos mediáticos en la historia de la televisión estadounidense. Basada en hechos reales ocurridos en los años 50, la película sigue la investigación del joven abogado del Congreso Richard Goodwin (Rob Morrow), quien descubre que el popular concurso televisivo Twenty-One está manipulado para favorecer a ciertos concursantes, entre ellos Charles Van Doren (Ralph Fiennes), un carismático profesor universitario que se convierte en una celebridad nacional. A medida que se devela la verdad, la historia expone las tensiones entre integridad, fama, poder mediático y presión corporativa. Con un guion afilado, interpretaciones sólidas y una dirección elegante, Quiz Show no solo reconstruye un episodio clave de la cultura pop estadounidense, sino que ofrece una crítica incisiva sobre la ética, la ambición y la manipulación en los medios de comunicación. La película fue nominada a cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor director.

Disponible en Disney+

4. Íntimo y personal

Robert Redford y Michelle Pfeiffer protagonizan este drama romántico de 1996 dirigido por Jon Avnet. Inspirada libremente en la vida de la periodista Jessica Savitch, la película narra la historia de Tally Atwater (Pfeiffer), una joven ambiciosa que sueña con convertirse en presentadora de noticias. Su carrera despega cuando conoce a Warren Justice (Redford), un veterano productor de televisión que se convierte en su mentor y guía. A medida que Tally asciende en el competitivo mundo del periodismo televisivo, la relación profesional entre ambos se transforma en un vínculo personal profundo, marcado por la admiración, el amor y también por las tensiones que impone la exposición mediática. Con un enfoque emotivo y elegante, Íntimo y personal combina romance, drama y una mirada al detrás de escena del mundo televisivo, destacando la química entre sus protagonistas y una banda sonora memorable a cargo de Celine Dion.

Disponible en Disney+

Intimo y personal Íntimo y personal

5. Juego de espías

Robert Redford y Brad Pitt encabezan el reparto de este thriller de espionaje de 2001, dirigido por Tony Scott. Ambientada en plena Guerra Fría y sus secuelas, la historia gira en torno a Nathan Muir (Redford), un veterano agente de la CIA a punto de retirarse que se entera de que su antiguo protegido, Tom Bishop (Pitt), ha sido capturado en China durante una operación encubierta no autorizada. Mientras la agencia considera dejarlo morir para evitar un conflicto diplomático, Muir emprende una carrera contrarreloj desde su oficina para manipular a la burocracia y rescatar a su amigo. Con un ritmo vertiginoso, flashbacks estratégicos y una mirada crítica al mundo del espionaje, la película combina tensión política, acción y una profunda relación mentor-discípulo, consolidándose como uno de los thrillers más destacados del inicio del siglo XXI.

Disponible en Prime Video

Leones por corderos Leones por corderos

6. Leones por corderos

Este drama político de 2007 dirigido por Robert Redford y protagonizado por el propio Redford junto a Meryl Streep y Tom Cruise entrelaza tres historias paralelas que exploran las consecuencias morales y humanas de la guerra en Medio Oriente: un ambicioso senador (Cruise) intenta convencer a una periodista veterana (Streep) de apoyar una nueva estrategia militar; un profesor universitario (Redford) desafía a un estudiante brillante a comprometerse políticamente; y dos jóvenes soldados enfrentan una misión crítica en Afganistán. A través de un enfoque dialéctico e íntimo, el film plantea preguntas incisivas sobre responsabilidad, compromiso cívico y la desconexión entre el poder político, los medios y la sociedad. Estrenada en un momento de fuerte debate sobre la política exterior estadounidense, Leones por corderos propone una reflexión urgente y provocadora sobre el costo humano de las decisiones en las altas esferas.

Disponible en Prime Video

7. Causas y consecuencias

Robert Redford, acompañado por un elenco destacado que incluye a Shia LaBeouf, Susan Sarandon, Julie Christie y Nick Nolte, dirige también este thriller político estrenado en 2013. La historia gira en torno a Jim Grant (Redford), un respetado abogado y padre soltero cuya identidad secreta como exmilitante radical buscado por la justicia es revelada por un joven periodista (LaBeouf). Obligado a huir, Grant se embarca en un viaje para limpiar su nombre y reencontrarse con antiguos compañeros de lucha, mientras enfrenta las consecuencias de las decisiones tomadas décadas atrás. Basada en la novela de Neil Gordon, la película aborda temas como la militancia política, la responsabilidad individual y el paso del tiempo, enmarcados en un thriller de ritmo contenido y tono reflexivo. Causas y consecuencias ofrece una mirada madura y crítica sobre los ideales de los años 70 y su resonancia en el presente, reafirmando el compromiso de Redford con el cine de contenido social y político.

Disponible en Prime Video

8. La verdad

Protagonizado por Cate Blanchett y Robert Redford, el drama político basado en hechos reales que dirige James Vanderbilt narra la controvertida investigación periodística realizada en 2004 por la productora Mary Mapes (Blanchett) y el veterano presentador Dan Rather (Redford) para el programa 60 Minutes de CBS, en la que se cuestionaba el historial militar del entonces presidente George W. Bush. Tras la emisión del informe, el equipo enfrenta una intensa reacción pública y política que pone en jaque sus carreras y plantea un profundo debate sobre la ética periodística, la libertad de prensa y las presiones del poder. Con una narrativa tensa y comprometida, La verdad, estrenada en 2015, explora los riesgos de decir lo que incomoda, en un sistema mediático cada vez más influenciado por intereses corporativos y partidarios. La película ofrece una mirada crítica sobre el periodismo de investigación en tiempos de crisis institucional.

Disponible en Prime Video

9. Un paseo por el bosque

Esta comedia dramática de 2015, dirigida por Ken Kwapis y protagonizada por Robert Redford y Nick Nolte, se basa en las memorias del escritor Bill Bryson y sigue a Bryson (Redford), un autor que, tras años de vivir en Inglaterra, decide enfrentar el desafío de recorrer el legendario Sendero de los Apalaches, una ruta de más de 3.500 kilómetros que atraviesa el este de Estados Unidos. Para sorpresa de su familia, se embarca en esta aventura junto a Stephen Katz (Nolte), un viejo amigo con el que apenas ha mantenido contacto y que resulta ser un compañero de viaje tan impredecible como entrañable. A través del humor, la nostalgia y el contacto con la naturaleza, Un paseo por el bosque ofrece una reflexión ligera pero sincera sobre la amistad, el envejecimiento y la búsqueda de sentido en la segunda mitad de la vida.

Disponible en Prime Video

our-souls-at-night1.jpg Nosotros en la noche

10. Nosotros en la noche

Cincuenta años después de Descalzos en el parque, Jane Fonda y Robert Redford se reencuentran en este drama romántico dirigido por Ritesh Batra. Basada en la novela homónima de Kent Haruf, la película de 2017 narra la historia de Addie Moore (Fonda) y Louis Waters (Redford), dos vecinos viudos que viven en un pequeño pueblo de Colorado. En un gesto inesperado, Addie propone a Louis compartir las noches para hacerle frente a la soledad. Lo que comienza como una compañía silenciosa se convierte en una relación profunda que despierta emociones olvidadas, mientras enfrentan las miradas del entorno y los fantasmas del pasado. Íntima, delicada y sincera, Nosotros en la noche es una meditación madura sobre el amor, el paso del tiempo y la posibilidad de volver a empezar, incluso en la última etapa de la vida.

Disponible en Netflix