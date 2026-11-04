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‘Mi amiga fantasma’, una obra de teatro musical sobre el pasaje al mundo adulto

Gustavo Kreiman y Camila Ferrari dirigen esta obra que también incluye canciones de Anaclara Ferreira Camps y de Fernando Cabrera

Mi amiga fantasma
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La mejor amiga de Camila es una fantasma. Con los años, la fantasma no crece, pero Camila sí, hasta que siente que tiene que soltarla para convertirse en adulta. El ritual que encontró para liberarse y reconciliarse con el mundo de los vivos es un recital de canciones y teatro.

Gustavo Kreiman y Camila Ferrari presentan Mi amiga fantasma, obra de teatro musical con canciones originales de Ferrari, una canción de Anaclara Ferreira Camps y una versión de las actrices de Al mismo tiempo de Fernando Cabrera.

Miércoles y jueves de noviembre a las 20 h en Sala Verdi. Entradas de 600 a 800 pesos por Tickantel.

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